El horóscopo de Nana Calistar para hoy, lunes 15 de agosto

Nana Calistar llegó este lunes 15 de agosto con más horóscopos para sus seguidores, quienes esperan sus recomendaciones diarias en las redes sociales. Reveló cómo le irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, sobre todo en materia espiritual y amorosa. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

La gente no merece tu lástima ni tu ayuda, así que lo recomendable es que cambies tu manera de actuar hacia ciertas personas. Lo que sucede es que entre más los apoyas, más hablan de ti a tus espaldas. Conoce mejor a tu pareja.

TAURO

Una de tus amistades se separará de su pareja y es a ti a quien le tocará ayudarle a salir a flote. Habrá una infidelidad involucrada, serás uno de los primeros en enterarse. En cuanto a tus romances, no tiene caso regresar con exparejas.

GÉMINIS

Todo lo que sucede a tu alrededor te genera expectativas y todo tipo de comentarios, es bueno decir lo que piensas, pero siempre en el momento oportuno. Tu sinceridad no siempre es una buena virtud para los demás.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy

CÁNCER

Si alguien no quiere seguir en tu vida no hay por qué obligarlo, deja que siga su camino e incluso ábrele la puerta. Te mereces estar con personas que te quieran por lo que eres y que estén contigo en buenas y malas.

LEO

Dicen que a tus enemigos hay que tenerlos cerca, pero también hay que aprender a desearles lo mejor y dejarlos de lado. Lo que desees recibirás, así que no vale la pena desgastarte por gente que no vale la pena.

VIRGO

Tu pareja y tú atravesarán por un periodo de poca comunicación, así que esfuérzate en solucionar cualquier problema que tengan y no dejes que los malentendidos predominen. La monotonía no les ayudará para nada.

LIBRA

Ten cuidado de expresarte de manera agresiva con tus seres queridos, podrías cometer una indiscreción en los próximos días y con ella lastimar a uno de los que más quieres. Se enfermará un familiar, pero no será nada grave.

ESCORPIÓN

Se aproximan cosas grandes y mejores oportunidades en el tema laboral, no te preocupes porque llegará. Podrías subir un poco de peso si no cuidas tu alimentación y ese no sería un buen paso porque lo que tratas es cuidar tu salud.

SAGITARIO

Si desconoces algo, no lo des por hecho, recuerda que no lo sabes todo. Si continúas con esa soberbia, podría haber muchos conflictos personales. Debes confiar en ti y ponerle un precio más alto a lo que haces.

CAPRICORNIO

Salir con varias personas al mismo tiempo nunca fue una buena idea, no solo porque lastimas a otros sino porque también podrías salir lastimado tú. No dejes que otros decidan sobre ti, pero sí reflexiona muy bien tus decisiones.

Horóscopos de Nana Calistar para este lunes

ACUARIO

Deja de esperar aquello que crees que llegará como un milagro, para lograr lo que uno quiere hay que esforzarse y trabajar. Tu esfuerzo y tu dedicación serán la base para alcanzar el éxito. Solo tú tienes control de tu vida.

PISCIS

Es importante que pienses bien en tu futuro y hacia donde te diriges. Podrías cometer grandes errores aún cuando hay un compromiso en puerta. No te precipites y dale tiempo al tiempo para que todo se acomode por sí solo.