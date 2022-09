El horóscopo de Nana Calistar para hoy, lunes 26 de septiembre

Nana Calistar llegó este lunes 26 de septiembre con más horóscopos para sus seguidores, quienes esperan sus recomendaciones diarias en las redes sociales. Reveló cómo le irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, sobre todo en materia espiritual y amorosa. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

Aries

Confía en la capacidad que tienes para cumplir todos tus sueños. Tienes todo para triunfar, solo es cuestión de que te permitas hacerlo. Tu situación económica mejorará y también dejarás de lado a personas que no necesitas.

Tauro

Nunca permitas que alguien robe tu paz y tu tranquilidad. Las personas que no te aportan nada positivo no pueden ser tus aliadas. Tampoco temas a los cambios de humor que presentarás, todo es a causa de esas personas.

Géminis

Pon de tu parte si es que quieres ver algún cambio en tu entorno. Las cosas no cambian por arte de magia, pero también ten en cuenta que no puedes modificar las actitudes de los demás si ellos no quieren hacerlo.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Unsplash

Cáncer

Si alguien te quiere, que te lo demuestre. No permanezcas con personas que ya te fallaron. Se aproxima alguna salida o reunión con tus amigos en próximos días.

Leo

Ya casi termina el mes de septiembre y con ello algunos de los planes que tenías previstos. Tus proyectos y todo lo que pensaste se concretará, pero primero tienes que planearlo bien. La tranquilidad que deseas solo se logra al trabajar en ti mismo.

Virgo

Aprende a aprovechar lo que tienes en la vida porque solo tienes una oportunidad para estar en este plano y más vale que la vivas de la mejor manera. Es momento de que te percates de todo lo que tienes en tu alrededor para ser feliz.

Libra

Tendrás la llegada de nuevas amistades con las que pasarás momentos increíbles. También se te perderán algunos objetos, así que si quieres evitarlo cuida muy bien tus pertenencias. Cuida tu autoestima.

Escorpión

En cuestiones amorosas, estarás un poco tenso, ya que la situación no se acomodó a tu favor, pero no es momento de lamentarse, sino de actuar. Si estás harto de cómo te tratan las personas, tú mismo pon un límite.

Sagitario

Debes aprender a darte cuenta de que lo más importante eres tú mismo. Nunca permitas que alguien te deje en segundo plano o que te roben tu luz interior. No des demás por esas personas que no lo dan por ti.

Capricornio

No esperes de las personas lo mismo que tú das por ellas. Es momento de que comprendas que en esta vida no todo es justo. Date la oportunidad de demostrarte a ti mismo que eres capaz de conseguir tus deseos.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Pixabay

Acuario

Si tu pareja está distante aprende a darle su espacio porque la insistencia podría causar más problemas. Dale tiempo de que se relaje y piense las cosas. Por otro lado, tienes derecho a ser feliz y a luchar por ello.

Piscis

Existirá la posibilidad de mejorar tus ingresos económicos. No esperes a que el dinero caiga del cielo. Tendrás oportunidades, pero también tienes que poner de tu parte. Los objetivos se consiguen al luchar por ellos.