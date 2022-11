El horóscopo de Nana Calistar para hoy, lunes 28 de noviembre

escuchar

Nana Calistar llegó este lunes 28 de noviembre con más predicciones para sus seguidores, quienes esperan sus recomendaciones diarias en las redes sociales. Reveló cómo les irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y en el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, sobre todo en materia espiritual y amorosa. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Es momento de comenzar a emprender ese negocio con el que has soñado. Las cosas se te darán de la mejor manera y por eso debes aprovecharlas.

TAURO

Se avecinan días grises buenos y no tan buenos. Quizá reflexiones mucho al grado de que encuentres cuestiones en ti que afectan todo tu entorno. Cuidado: no tomes un rumbo al que no perteneces.

GÉMINIS

No te dejes manipular por personas que solo quieren verte derrotado. La vida te llenará de sorpresas en estos días. Una amistad regresará del pasado y te pedirá perdón.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy

CÁNCER

Mucho cuidado con la gastritis y colitis que podrían llevarte al hospital. Este es un momento de grandes cambios en tu vida. En el corazón te harás al fuerte, al punto de lastimar a otras personas que no están relacionadas con tu problema.

LEO

Deberás tener cuidado con todo lo que tiene que ver con el corazón. Actúas de forma extraña, sobre todo cuando tienes la posibilidad de ser feliz te la pones difícil.

VIRGO

Este 28 de noviembre cambia tu estado de ánimo y sé más positivo para ver tu vida desde un mejor ángulo. Recuerda que tu signo suele atraer mucho de lo que piensa y más en cuestiones negativas. Ten en cuenta también que el tren no espera.

LIBRA

Es momento de que te despojes del pasado que te agobia y no te deja avanzar. Si te sigues recriminando por cada uno de tus errores no alcanzarás nada. Ya no tengas miedo de enfrentar lo que viene y de aceptar las nuevas oportunidades que se te presentan.

ESCORPIO

Hay oportunidad de hacer un viaje fuera de la ciudad con una familia o amistad. Estos serán días de mucha reflexión que te ayudarán a decidir hacia dónde vas.

SAGITARIO

Deja de cuestionar la vida de los demás, mejor enfócate en la tuya. Algunas veces interfieres mucho en donde no debes y por eso terminas sintiéndote mal. Hay movimientos en la familia.

CAPRICORNIO

Te podría llegar un dinero extra con la posibilidad de concretar una cita con una persona que conocerías en las próximas fechas. Es momento de enfrentar lo que viene y de no limitarse.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy

ACUARIO

Hay posibilidades de un reencuentro con tu familia lejana con la que tenías bastante tiempo sin convivir. Es importante que aprendas a no tomar en cuenta las opiniones negativas, sobre todo para que no dañen ni afecten tu entorno.

PISCIS

Se avecinan muchos cambios en la familia. Un enlace matrimonial está por salir a la luz. Además, una salida con pareja o amistades se cancelará. Tú sigue tu camino y tu vida. Los motivos para encontrar tu rumbo te sobran.

