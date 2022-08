El horóscopo de Nana Calistar para hoy, lunes 29 de agosto

Nana Calistar llegó este lunes 29 de agosto con más horóscopos para sus seguidores, quienes esperan sus recomendaciones diarias en las redes sociales. Reveló cómo le irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, sobre todo en materia espiritual y amorosa. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Hazle caso a tu instinto porque es el único que te dirá cuando alguien quiera verte la cara o esté mintiéndote. No permitas que alguien se pase de listo contigo porque podría volverse costumbre. Se aproxima una separación de pareja.

TAURO

No esperes algo que no va a llegar porque serás el único desilusionado. La vida te pondrá en una situación poco favorable sentimentalmente, porque te enamorarás de alguien que solo te ha traído malos ratos. Las envidias no paran.

GÉMINIS

Evita pensar de manera tan negativa porque no todo es tan malo como lo crees. En algunas ocasiones, sueles ser un poco egoísta y debes ser consciente que no siempre se trata de ti. Valora más lo que tienes alrededor.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Pixabay

CÁNCER

Debes aprender a velar más por tus intereses y cuidar de tu integridad, en lugar de darle prioridad a las personas que no te aportan nada positivo y que, por el contrario, solo afectan tu vida. Ese día conocerás la felicidad.

LEO

Evita meterte en relaciones prohibidas porque el karma sí existe. Si sientes algo, no dudes en decirlo, es mejor no quedarte con nada porque las emociones se vuelven enfermedades a futuro. No vayas a contracorriente.

VIRGO

Terminará la relación amorosa de una de tus amistades y será el momento en que tengas que apoyarla. No esperes nada de aquellas personas que siempre te han demostrado que no te quieren en su vida, enfócate en quienes sí.

LIBRA

No permitas que nadie sobrepase esa línea de respeto hacia ti, porque una vez que lo permitas podría volverse costumbre. Recuerda que cuando algo inicia, es muy difícil detener su curso. No te dejes influenciar por nadie.

ESCORPIÓN

Llegó la hora de reconocer el aprendizaje de tus errores porque en próximos días se te presentarán situaciones en las que deberás poner en práctica todo lo que aprendiste de ellos. Aprovecha esas enseñanzas para tu beneficio.

SAGITARIO

No tengas miedo a los cambios que habrá dentro del rubro de los negocios porque te irá muy bien, eso es lo que te dicen los astros este lunes. Date la oportunidad de realizar nuevas inversiones. No te des por vencido.

CAPRICORNIO

No sigas detrás de esas personas que solo te dan migajas de su amor, es mejor que comiences a valorar a quienes siempre han estado contigo. Date la oportunidad de amarte a ti mismo con todas tus fuerzas para no permitir que nadie te dañe.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Pixabay

ACUARIO

Se aproximan nuevas sorpresas en cuestiones económicas. Por otro lado, cuida mucho tus sentimientos de la gente que los pone en riesgo sin razón. Aléjate de quien ya te hizo mal una vez, porque seguro volverá a hacerlo.

PISCIS

No atiendas las necesidades de esas personas que solo te buscan cuando necesitan algo de ti. El día de hoy es para priorizar a quien sí quieres en tu vida y quien solo está de adorno. Se aproxima la visita de familiares.