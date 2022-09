El horóscopo de Nana Calistar para hoy, lunes 5 de septiembre

Nana Calistar llegó este lunes 5 de septiembre con más horóscopos para sus seguidores, quienes esperan sus recomendaciones diarias en las redes sociales. Reveló cómo le irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, sobre todo en materia espiritual y amorosa. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Las buenas acciones siempre deben ser retribuidas. Si alguien hizo algo bueno por ti, no olvides pagarle de igual manera. Sal de la rutina y aventúrate a hacer cosas nuevas, solo así conseguirás los cambios que tanto deseas.

TAURO

No dependas de las actitudes negativas que otros tienen hacia ti. Enfócate en tus objetivos y sigue adelante con todo lo que tienes en mente. Perder el tiempo no es una opción.

GÉMINIS

Podrías enfrentar problemas en los próximos días a causa de tu falta de tacto. Hablar de más es algo recurrente en tu signo, pero tienes que aprender a controlarlo. Los chismes de familia te podrían perjudicar el día de hoy.

CÁNCER

No le tomes importancia a lo que ya sucedió. El pasado debe quedarse justo donde está, para que puedas darte apertura al presente. Un familiar requiere de tu apoyo y te hará sentir mucho mejor el ayudarlo. No hagas promesas que no cumplirás.

LEO

Se cancelará un viaje que has tenido en mente, pero ese no debe ser impedimento para salir de la rutina y hacer actividades nuevas. Existen posibilidades de reencontrarte con algunos miembros de tu familia que tienes tiempo sin ver.

VIRGO

Los cambios de humor podrían ser un detonante para lastimar a alguien. Evita exaltarte y lastimar a quienes siempre estuvieron contigo. Es probable que las tristezas te traigan malos ratos, pero piensa que quien quiere estar a tu lado, no se irá.

LIBRA

El universo te envía todas las energías que necesitas para cumplir tus sueños. Los cambios en tu vida serán inminentes y continuarás con las buenas noticias. En cuestiones de pareja habrá muchos celos de por medio.

ESCORPIÓN

No confíes en cualquier persona, siempre hay que tener cuidado de a quién se le confían los secretos. Sin darte cuenta, podrías estar involucrado en varios problemas. No seas tan duro contigo mismo y aprende de tus errores.

SAGITARIO

Algunas personas del pasado aparecerán en tu vida y eso te causará dolores de cabeza. Lo único que tienes que hacer es dejarlas ir y no enfocarte en quien ya no te interesa. No busques a nadie que no demuestra interés en ti.

CAPRICORNIO

Llegó el momento de ver la vida de otra manera y cumplir los sueños que siempre has querido. Tus deseos deben ser tomados en cuenta, no los dejes para después. En cuestiones del amor se aproxima la llegada de nuevas personas.

ACUARIO

No esperes de los demás lo mismo que tú das por ellos. Lo que tú brindas habla de quién eres, pero no toda la gente piensa igual. Una de tus amistades dejará salir la envidia que siente por ti con comentarios negativos.

PISCIS

Para cumplir tus metas nunca debe haber pretextos. Siempre mantén la mira en tu objetivo y ve detrás de él todas las veces que sea necesario. No te desanimes si las cosas no te funcionan a la primera vez, la perseverancia rendirá frutos.