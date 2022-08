El horóscopo de Nana Calistar para hoy, lunes 8 de agosto

Nana Calistar llegó este lunes 8 de agosto con más horóscopos para sus seguidores, quienes esperan sus recomendaciones diarias en las redes sociales. Reveló cómo le irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, sobre todo en materia espiritual y amorosa. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

Aries

Nada es para siempre, ni siquiera lo bueno, así que trata de aprovechar los momentos con tus seres queridos porque quizá el día de mañana ya sea muy tarde. Si todavía tienes la oportunidad de cambiar algo, hazlo.

Tauro

Recibirás la noticia de que una de tus amistades se separó de su pareja y necesitará de tu apoyo emocional. Organiza tus tiempos para evitar esos problemas que tanto te quitan estabilidad y te causan estrés.

Géminis

Una persona de tu familia se alejará de ti, pero no te preocupes porque será un cambio para bien. No busques la manera de impresionar a la persona que te gusta porque no estás en la necesidad de llegar a esos extremos.

Los horóscopos de Nana Calistar

Cáncer

Cuídate de los dolores de espalda baja y piernas, además pon atención a tus riñones y toma más agua. Cuida lo que comes porque tu salud es lo más importante, además estarás expuesto a enfermedades.

Leo

Quien te quiera y te aprecie te dirá la verdad ante todas las circunstancias porque sabe lo que realmente vales. Nunca rebajes tu nivel ni te hagas pequeño por encajar en algún sitio. También cuida cómo tratas a las personas.

Virgo

Es muy probable que te veas involucrado en un conflicto en el que no sepas qué decisión tomar. La última palabra la tienes tú, así que pon atención en tus sueños y ahí estará la respuesta. Tu intuición es una de las cosas que mejor te caracteriza.

Libra

Tienes altas probabilidades de mejorar tu relación con aquella persona con la que tuviste diferencias en el pasado. No solo en cuestiones de pareja, sino que también puede ser una persona que te interesa y quieres mucho.

Escorpión

Será una semana de buenas noticias y llamadas que te alegrarán el día. Se aproxima la llegada de nuevos amores, incluido uno que conocerás por medio de una amistad muy cercana. Si tienes pareja, no dejes que caigan en la rutina.

Sagitario

Tendrás la oportunidad de realizar un viaje exprés en el que te la pasarás muy bien: puede ser con amigos o familiares. Dentro de tu familia hay alguien que espera un bebé, por lo que las noticias de embarazo estarán a la orden del día.

Capricornio

Regresarán a tu vida amores del pasado solo para molestarte y meterte en problemas. Necesitas fijar bien tus objetivos para no volver a dar segundas oportunidades. Se vienen días buenos y de no ser tan buena persona con quienes te dañan.

Horóscopo de Nana Calistar

Acuario

Sueles caer mucho en las provocaciones de los demás. Los astros te dicen que utilices tu buen corazón para alejarte de tu familia si es que esta representa un retroceso para ti. Si no comprenden tus decisiones, desaparécete.

Piscis

Cuídate de caídas y accidentes porque estarán a la hora del día. Tus buenas intenciones a veces son un error porque otros se aprovechan de ti. No te dejes ni permitas que nadie juegue contigo, que no se les haga fácil verte la cara.