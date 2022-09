El horóscopo de Nana Calistar para hoy, martes 20 de septiembre

Nana Calistar llegó este martes 20 de septiembre con más horóscopos para sus seguidores, quienes esperan sus recomendaciones diarias en las redes sociales. Reveló cómo le irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, sobre todo en materia espiritual y amorosa. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Utiliza tu imaginación para cosas productivas y no para crear situaciones que no existen. No te autoflageles por cosas que no suceden. Se aproxima una invitación para salir de viaje. Sal y diviértete con tus seres queridos.

TAURO

El amor debe comenzar por ti mismo, antes de esperar que venga de alguien más. Si tú no te amas primero, será difícil que te des tu lugar. Los embarazos no deseados podrían estar en el radar si no existe el cuidado necesario.

GÉMINIS

Será necesario que aprendas a ver con un poco de más malicia las cosas. No permitas que alguien intente salirse con la suya. Volverá un amor del pasado próximamente, pero lo recomendable es que lo dejes pasar de largo.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Unsplash

CÁNCER

Date la oportunidad de comenzar desde cero en cualquier aspecto que necesites. Se aproximan momentos de unión con tu familia que te harán recargar energías. Si es necesario que pidas perdón, hazlo.

LEO

No te compliques la vida con situaciones que no valen la pena. Si algo sale de tu control y no sucede como esperabas, solo esfuérzate más por el resultado que está en tus manos. Serán días de mucha reflexión.

VIRGO

Nadie tiene el derecho de quitarte tu paz mental y el equilibrio que tanto te costó conseguir. Es momento de comenzar a poner límites para que nadie se sienta con el poder de dañarte. Aléjate de quienes te han lastimado.

LIBRA

Podría presentarse una traición de un ser querido. Tienes que estar prevenido porque podría afectarte demasiado. Lo importante es que comprendas que lo que recibes no depende de ti. Esfuérzate en salir adelante.

ESCORPIÓN

No te des por vencido si todavía no logras tus objetivos. Es el momento de que tus sueños se cumplan, pero para eso tienes que esforzarte el doble. Comenzarás a planear un viaje y eso te ayudará a despejarte un poco.

SAGITARIO

Aprende de los errores y las caídas para no volver a pisar el mismo sitio dos veces. Pero eso sí, no te permitas mirar al pasado ni siquiera para tomar impulso. Es momento de que decidas qué es lo que quieres.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Pixabay

CAPRICORNIO

No esperes algo que ya se te demostró que no va a llegar. Esfuérzate pero deja que cada cosa y situación siga el curso que lleva. No te adelantes y tampoco fuerces nada porque los tiempos de los astros son perfectos.

ACUARIO

Estarás mejor que nunca en cuestiones amorosas. Se aproximan días de muchas experiencias románticas. Aprovecha todo lo bueno que llegará y deja de lado lo negativo, como los celos o infidelidades.

PISCIS

Ten cuidado con caídas o golpes que te podrían enviar al hospital. Ser distraído nunca trae cosas buenas. Por otro lado, no intentes aparentar algo que no eres solo por complacer a alguien más. Encontrarás a las personas correctas.