El horóscopo de Nana Calistar para hoy, martes 23 de agosto

Nana Calistar llegó este martes 23 de agosto con más horóscopos para sus seguidores, quienes esperan sus recomendaciones diarias en las redes sociales. Reveló cómo le irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, sobre todo en materia espiritual y amorosa. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Debes comenzar a tener una buena alimentación porque será clave para mejorar tu estado de ánimo y tu autoestima. Tienes muchos planes, pero algunos de ellos podrían comenzar a cambiar en los próximos días. Se aproximan decepciones.

TAURO

Se te presentarán algunas trabas en el tema económico, pero no debes preocuparte porque se resolverán casi de inmediato con un pago o un aumento de sueldo que podría surgir muy pronto. Pídele al Universo y se te concederá.

GÉMINIS

El buen corazón que tienes siempre te ayudará a ir por el camino de la felicidad y la satisfacción. También deberás tener cuidado de darles a los demás todo y olvidarte de ti mismo. Siempre debes ser primero tú, antes que todos.

CÁNCER

No caigas en alguna situación de celos o pelea de ese tipo con tu pareja, porque solo habrá motivos para discutir en lo subsecuente y en realidad son problemas que no tienen sentido. Cuídate de problemas de estómago.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Pixabay

LEO

Es importante que tengas presente quién está contigo en las buenas y en las malas, y quién solo te escribe cuando te necesita. No dependas de nadie para solucionar tus problemas, hazte responsable de tus propios actos.

VIRGO

No te conformes con tan poco, todo lo que sueñas y lo que deseas es posible. Quien te quiera y te aprecie, pagará el verdadero precio que vales y sin poner pretextos. Ten mucho cuidado con lo que deseas porque podría cumplirse.

LIBRA

No caigas en provocaciones de otras personas porque se te avecinarían problemas demasiado grandes. Analiza y piensa si vale la pena perder en una noche todo lo que has construido. Las oportunidades no se presentan dos veces.

ESCORPIÓN

Se aproxima el embarazo de una amistad y podrías saberlo hoy o muy pronto. Tu vida tendrá muchos cambios favorables, los cuales te ayudarán a salir de una situación difícil a la que te has enfrentado en los últimos meses.

SAGITARIO

Habrá cambios bastante importantes en lo laboral, un nuevo horario o puesto se te presentará en los últimos días. Si estás soltero, conocerás a alguien y eso cambiará bastante tu estado de ánimo. Toma las oportunidades que te llegan.

CAPRICORNIO

Aléjate de las personas que solo te buscan cuando necesitan de ti y cuando tú las buscas a ellas ni siquiera se esfuerzan en ayudarte. Hay gente que solo se aprovecha de los buenos sentimientos de otros. Cuidado con los golpes o caídas.

ACUARIO

Aprende a quererte y respetarte. Nunca ruegues la atención de nadie y mucho menos te conformes con el poco amor que esa persona te da, recuerda que mereces el mundo entero.

PISCIS

No quieras tapar el sol con un dedo y mucho menos querer cambiar el mundo. Comienza primero con cambiar tus hábitos y las actitudes tuyas que no te gustan porque eso sí podría traerte problemas en un futuro. Enfócate en ti.