El horóscopo de Nana Calistar para hoy, martes 25 de octubre

Nana Calistar llegó este martes 25 de octubre con más predicciones para sus seguidores, quienes esperan sus recomendaciones diarias en las redes sociales. Reveló cómo le irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, sobre todo en materia espiritual y amorosa. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Hoy deberás realizar un cambio de planes de último momento, porque todo lo que pensabas se saldrá de control. Con relación al amor, los planetas te dicen que no sufras por nadie que no te valora y que las lágrimas se terminarán en algún momento.

TAURO

Esta debe ser una semana en la que te enfoques en tu salud, tanto en la alimentación como la actividad física. También tienes que alejarte de las relaciones prohibidas y que no te dejarán nada bueno. No hagas lo que no quieres que te hagan.

GÉMINIS

Las enfermedades respiratorias estarán a la orden del día, por lo que será prioridad que te cuides de los cambios de temperaturas. No le cuentes a nadie acerca de tus proyectos, porque estás rodeado de envidias.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Pixabay

CÁNCER

Lo que ya no pudo darse, debes dejarlo en el pasado. Esas situaciones no te dejan avanzar y es inminente que las elimines de tu camino. Además, tienes que vivir el día a día y disfrutar de lo que ahora sí posees, sin sacrificios.

LEO

Concéntrate únicamente en tus sueños y metas, no le prestes atención a todo lo negativo. Te mereces ser feliz sin obstáculos y eso es lo que te darán los astros esta semana. Quédate solo con lo que te haga bien.

VIRGO

Es momento de que te perdones a ti mismo por acciones que tuviste en el pasado. También que perdones a los que te hicieron daño. Solo deja ir el rencor. Por otro lado, presentarás cambios de humor repentinos a causa de esta etapa de evolución.

LIBRA

Debes enfocarte en ese negocio que tanto deseas y que desde hace mucho tiempo quieres que se culmine. La recomendación es ponerle atención y aferrarte a ese proyecto tanto como tus ganas de lograrlo.

ESCORPIÓN

Tu energía debe estar dirigida hacia esa problemática que ya cargas desde hace mucho tiempo. Una de tus amistades te dio una puñalada por la espalda, pero es importante que la dejes ir y que no te enfoques en ello.

SAGITARIO

Regresará un amor del pasado a tu vida y con ello los problemas de insomnio. Solo tienes que aprender a no permitir que los problemas afecten tu calidad de sueño y dejar ir lo que ya no te interesa. Todo se resolverá.

CAPRICORNIO

Hoy podrías escuchar ciertos rumores acerca de ti, que en un principio te harán molestar e incluso entristecer, pero no les prestes atención. Date la oportunidad de sentir, pero después de olvidarlo y seguir adelante.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Unsplash

ACUARIO

Te reencontrarás este martes con una de tus amistades que ya tenías bastante tiempo sin ver. Recibirás también un correo o mensaje que te va a dar buenas noticias. Y algunos familiares lejanos se harán presentes.

PISCIS

Los astros te dicen que indudablemente ya hagas a un lado toda la basura que cargas desde hace tiempo, eso incluye sentimientos, personas y cosas. Hay mucha gente que solo quiere sacar provecho de algo tuyo.

LA NACION