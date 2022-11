El horóscopo de Nana Calistar para hoy, martes 29 de noviembre

escuchar

Nana Calistar llegó este martes 29 de noviembre con más predicciones para sus seguidores, quienes esperan sus recomendaciones diarias en las redes sociales. Reveló cómo les irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y en el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, sobre todo en materia espiritual y amorosa. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Te encontrarás en una situación tan complicada que aprenderás a valorar lo que realmente importa. En cuanto a tus relaciones románticas, siempre deja en claro lo que quieres y lo que buscas en la otra persona.

TAURO

No le prestes atención a lo que otros piensen sobre ti. Aun cuando sean comentarios positivos, deja que el mundo ruede y concéntrate en la percepción que tú tienes de ti mismo. Tendrás el poder de remediar cualquier error del pasado.

GÉMINIS

Recibirás una noticia por parte de una persona que quieres mucho. Te alegrará el día saber que no todo en tu entorno es malo. También se aproximan oportunidades de viajar y visitar a un familiar. Solo cuida tu salud para que ninguno de esos planes se arruine.

CÁNCER

Las traiciones estarán a la orden del día, así que prioriza analizar más a la gente antes de confiarle tus secretos. Una de tus amistades siente atracción por ti, solo que no sabe cómo acercarse. Te enterarás quién es muy pronto.

LEO

Tendrás una gran necesidad de buscar a cierta persona de tu pasado, pero es vital que domines tus emociones. Medita sobre los problemas que puedes acarrear y hazle caso a tu yo interno. Lo más importante es que estés bien contigo mismo.

VIRGO

Se vislumbra una relación con uno de tus amigos. La advertencia es que no te enamores desde el inicio porque podrías salir lastimado. Respecto a la salud, estarás en tu mejor etapa, pero no debes descuidarte.

LIBRA

Ciertas personas que dicen ser tus amigos solo esperan el momento para darte la espalda. Cuídate de esas situaciones que te pueden lastimar más de lo que piensas. Por otro lado, tu pareja estará mejor que nunca contigo.

ESCORPIO

Tienes que creer en ti mismo si es que quieres lograr tus objetivos. Si tú no tienes fe, es muy probable que otros tampoco la tengan. Recuerda que con empeño podrás lograr lo que siempre soñaste. Tendrás cambios de humor muy drásticos.

SAGITARIO

Te llegará una noticia por parte de una persona que está lejos. Podría ser tan buena o tan mala como tú la consideres. Recuerda que uno mismo le pone las etiquetas a las cosas y situaciones. Un comentario de ese mismo individuo te pondrá feliz.

CAPRICORNIO

Los astros te dicen que ya no te esfuerces por alguien que no lo hace por ti. Todo en esta vida debe ser recíproco. Es momento de que veas más por tu bienestar que por el de otras personas, todo debe cambiar.

ACUARIO

Tu familia necesitará de ti este martes y no hay manera de que puedas negarte. Aunque ellos no te pidan ayuda, puedes ofrecérselas. También cuida tu economía y no gastes dinero en cosas que no necesitas. Ahorra todo lo que te sobra.

PISCIS

Llegó la hora de dejar en el pasado todo lo que te lastima. Los recuerdos no hacen más que detenerte de vivir el presente. No te relaciones más con la gente que te hizo daño. Tú tienes la oportunidad de cambiar el rumbo de tus relaciones.

