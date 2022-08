El horóscopo de Nana Calistar para hoy, martes 30 de agosto

Nana Calistar llegó este martes 30 de agosto con más horóscopos para sus seguidores, quienes esperan sus recomendaciones diarias en las redes sociales. Reveló cómo le irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, sobre todo en materia espiritual y amorosa. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Uno de tus familiares hablará mal de ti y podría poner en duda tu reputación con el resto de la familia, pero en cuanto sepa y te pida perdón, no le des segundas oportunidades. Tus decisiones solo te corresponden a ti, cuidado con las manipulaciones.

TAURO

No creas en las falsas promesas de quien te dice que te dará el cielo y las estrellas, pero al final siempre queda solo en palabras. Deja en claro tus límites y hacia dónde te diriges porque para cumplir las metas hay que saber el camino.

GÉMINIS

Nunca dejes de luchar por tus objetivos a pesar de que a veces los obstáculos no te permitan darle continuidad a tus proyectos. Ten presente que la constancia es la base del éxito. No te rindas, los frutos llegarán.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Pixabay

CÁNCER

Si has notado que tu pareja está más distante de lo común es porque una de sus amistades lo manipuló para que pensara mal de ti, pero nada que no se pueda solucionar con una charla entre ustedes dos para mejorar.

LEO

Comenzarás a tener nuevas perspectivas de la vida, en tu mente solo existirá un escenario en el que triunfas y tu entorno cambia por completo. En los próximos días, tendrás nuevas noticias relacionadas con eso.

VIRGO

Se aproximan momentos importantes en tu vida, así como grandes cambios y posibilidades de crecimiento en cuestiones laborales. Esa noticia que ya esperas con ansias llegará en cualquier momento, no te desesperes.

LIBRA

La felicidad llegará a tu vida el día que dejes de reflexionar tanto en el futuro y te enfoques en el presente. No permitas que nada ni nadie te baje los ánimos, ni siquiera las equivocaciones que tú mismo cometes. Perdónate.

ESCORPIÓN

Aprende a controlar tu carácter, sobre todo cuando tú no tienes la razón e intentas hacer creer a la otra persona lo contrario. Acepta tus errores. No tomes decisiones a la ligera y analiza bien todos los escenarios posibles.

SAGITARIO

Una de tus amistades estará muy cerca de ti, pero con el único objetivo de conquistarte y demostrarte lo que siente por ti. Aprovecha lo que la vida te presenta y deja ir a quien no quiere estar cerca de ti o que solo aparece cuando tiene problemas.

CAPRICORNIO

Se aproxima una buena oportunidad en el área laboral, ya sea un nuevo trabajo o un cambio de salario. También recibirás una noticia que te pondrá muy de malas, pero no te conflictúes y deja que todo siga su curso.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Pixabay

ACUARIO

Nunca ruegues el amor de nadie, mereces lo mejor y eso implica no luchar por pertenecer al círculo de alguien. Eres lo más importante que tienes, no te defraudes. Materializa cada uno de tus sueños cuando tengas la oportunidad.

PISCIS

Llegó la hora de que aprendas a decir que no y no estar para todo el mundo siempre que te necesiten porque cuando tú requieres algo nadie te ayuda. No te estreses si te enteras de algún chisme, son cuestiones que no están en tus manos.