El horóscopo de Nana Calistar para hoy, martes 4 de octubre

Nana Calistar llegó este martes 4 de octubre con más horóscopos para sus seguidores, quienes esperan sus recomendaciones diarias en las redes sociales. Reveló cómo le irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, sobre todo en materia espiritual y amorosa. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Es momento de que te renueves y pienses más en ti al momento de tomar decisiones. Está bien ser empático, pero tampoco desvivirte por los demás. Se aproximan grandes cambios en tu vida en todos los aspectos.

TAURO

Deberás enfocarte un poco más en tus proyectos si es que quieres verlos concretados. Tienes todo para triunfar, solo te hace falta esforzarte un poco más. También cumple las promesas que haces.

GÉMINIS

Los astros te dicen que comiences a enfocarte un poco más en el dinero y en cómo cuidarlo, para que no haya gastos o pérdidas. Es momento de hacer limpieza en casa para sacar los objetos viejos que te quitan la energía.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Pixabay

CÁNCER

No te dejes influenciar por personas que no saben lo que quieren. Tú tienes muy claras tus metas y podrías confundirte si te juntas con la gente equivocada. Un amor del pasado se hará presente este martes.

LEO

Es importante que les pongas un alto a las personas que se entrometen en tus asuntos. En ocasiones eso te causa problemas y no sueles decir nada, pero ya llegaron al límite. Piensa un poco más en ti.

VIRGO

No culpes a otras personas sobre tus errores. Aprende a asumir las consecuencias de tus actos. Es posible que un amor del pasado retorne, pero no lo aceptes de nuevo en tu vida aunque te mueva sentimientos.

LIBRA

Te sorprenderás mucho por una noticia que te llegará el día de hoy, pero evita cometer indiscreciones. Recuerda que es mejor pensar con la cabeza fría y no actuar por impulso como siempre.

ESCORPIÓN

Se aproximan momentos de cambios para ti. Es momento de que pienses más en lo que tú quieres y no en lo que otros esperan sobre ti. También es necesario que te alejes de pensamientos del pasado.

SAGITARIO

No caigas en provocaciones de otras personas. Hay amistades que te dicen cierta información solo para verte estallar. No les des el gusto. Además, después podrías arrepentirte de una reacción explosiva que tuviste.

CAPRICORNIO

Llegó el momento de enfocarte en lo que siempre quisiste y que por motivos económicos no podías hacer. Hoy estás en las posibilidades de lograrlo, así que no esperes más. Por otro lado, no finjas algo que no sientes en cuestiones del amor.

ACUARIO

Hoy será uno de esos días en los que te sentirás traicionado por una persona de tu círculo de amigos y quizá nunca lo sabrás, pero por ahora trata de mantenerte tranquilo y no imaginar situaciones.

PISCIS

Este martes deberás enfocar tu energía en estar bien físicamente, porque sentirte derrotado te trae estragos anímicos. A la hora de dormir, tienes muchas preocupaciones que te quitan el sueño, trata de resolverlas.

LA NACION