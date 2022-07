El horóscopo de Nana Calistar para hoy, miércoles 13 de julio

Nana Calistar llegó este miércoles 13 de julio con más horóscopos para sus seguidores, quienes esperan sus recomendaciones diarias en las redes sociales. Reveló cómo le irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, sobre todo en el cuidado de la salud. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Querrás buscar a una persona de tu pasado, pero debes recordar que no te aporta nada. No te dejes influenciar por la soledad porque no es necesario estar siempre con alguien. Aprende a vivir con ella y que no te afecte.

TAURO

Es el momento de que te enfoques en tus metas y en todos los proyectos que has querido realizar. Que todo lo que digan de ti y los comentarios destructivos no te desestabilicen. Busca un equilibrio en todos los aspectos de tu vida.

GÉMINIS

No quieras cambiar la manera de ser de las personas que te rodean, algo importante en las relaciones humanas es aprender a respetar la forma de vivir de otros. Atiende tu vida y no la descuides por ver la de otros.

CÁNCER

No te exijas demasiado y no prometas aquello que no puedes dar, sobre todo en cuestiones de pareja. No finjas sentimientos que no tienes por otros porque podrías dañar a alguien. Tus metas son solo tuyas y de nadie más.

LEO

Los cambios laborales te pueden beneficiar más de lo que crees, así que no temas y tómalos con certeza. Eso sí, nunca sueltes un trabajo hasta que ya tengas asegurado el otro porque de lo contrario podrías perder ambos.

VIRGO

Algunas veces te muestras fuerte e indiferente, pero nunca tengas miedo de decir lo que sientes. No permitas que los que te dañaron cambien tu esencia ni el cómo te relacionas con los demás. Debes volver a confiar.

LIBRA

Si sientes que algo no sale como quieres, no pierdes nada con volver a intentarlo. Ten presente que es bueno hacer las cosas con convicción. No le ruegues atención a aquellos que no te la brindan, ya no es momento de perder el tiempo con gente que no te valora.

ESCORPIÓN

Se aproxima una posible enfermedad respiratoria y cambios en tu salud, pero no temas que no será de gravedad. La vida te pondrá todo lo que te mereces, pero tendrás que esforzarte para que se dé más rápido.

SAGITARIO

Tendrás noticias acerca de tus enemigos en los próximos días, se acercarán a ti para meterte en problemas. Un amor del pasado se hará presente, pero sabrás cómo evitarlo para no volver a caer. Es tiempo de avanzar.

CAPRICORNIO

Es un buen día para demostrarte y demostrarle al mundo de lo que eres capaz, aunque eso implique iniciar de cero en tus proyectos. En cuestiones amorosas no se vislumbra el menor escenario, pero no te pongas tenso.

ACUARIO

Llegó la hora de tomar tus propias decisiones y no dejarte influenciar por nadie. Debes aprender a decir que no cuando no quieras hacer algo o no te nazca. Eres la única persona que puede tomar decisiones para su vida, no hagas caso a malos consejos.

PISCIS

Cuídate de caídas o golpes que podrían presentarse, ya que llegarías hasta el hospital. Un amor de una noche llegará para confundirte, pero debes tener bien en claro tus sentimientos. Tus metas se cumplen, pero a veces no te das cuenta.