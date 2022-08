El horóscopo de Nana Calistar para hoy, miércoles 17 de agosto

Nana Calistar llegó este miércoles 17 de agosto con más horóscopos para sus seguidores, quienes esperan sus recomendaciones diarias en las redes sociales. Reveló cómo le irá a todos los signos del zodiaco en lo económico y el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, sobre todo en materia espiritual y amorosa. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Descubrirás un engaño por parte de tu pareja y no solo fue una vez sino varias. Sigue adelante y no permitas que eso te derrumbe, eres fuerte. Se aproximan además otras noticias que te dejarán muy pensativo.

TAURO

Tu carácter y tu orgullo pueden jugar en tu contra de vez en cuando, pero no permitas que sea así porque podrías perder grandes cosas. Si tienes pareja, dile todo lo que te guardaste. Es momento de plantar límites.

GÉMINIS

No le cuentes todo a tus amistades porque muchas de ellas suelen revelar los secretos que les confías. Podrían llegar a meterte en un gran problema. Ponle mucha atención a tus sueños porque serán premonitorios.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Pixabay

CÁNCER

Tendrás bastantes oportunidades en puerta para crecer personalmente, no solo en el ámbito laboral. Necesitas estar bien en tu interior para que las situaciones que se te presenten giren de manera positiva. No temas a los cambios.

LEO

El trabajo es importante, pero no te sobrecargues. Aprende a hacer las cosas un poco más rápido para que puedas salir justo a tu hora. No dejes todo al último minuto, está bien el trabajo bajo presión pero no todos los días.

VIRGO

Tú eres la única persona que puede decidir qué hacer con su físico. Si no te gusta o sientes que tu salud se ve afectada, puedes acudir con un profesional sin esperar que otros te lo digan. Se aproximan cambios buenos en tu entorno.

LIBRA

Será un día para recordar todo lo que vales y estar consciente de que no puedes ser la segunda opción de nadie. Eres una persona entregada, pero no dejes que otros se aprovechen de eso. Ve detrás de lo que te mereces.

ESCORPIÓN

Habrá posibilidades de que te reencuentres con algunos familiares que estaban lejos y su relación se fortalecerá. Tienes un buen sentido del humor y esa es una pieza clave para ser amado, pero tampoco abuses.

SAGITARIO

Los cambios son la clave para atraer nuevas situaciones a tu vida o reavivar todo lo que se había quedado estático. No le tengas miedo a lo desconocido, atrévete a probar cosas nuevas y conocer personas. Disfruta.

CAPRICORNIO

No te adentres a problemas que no son tuyos porque solo te quitarán la tranquilidad y de igual manera no te corresponde solucionarlos. Deja que los involucrados arreglen su vida. Se aproximan cambios importantes.

ACUARIO

Se te presentará una posibilidad de cambiar tu vida y deberás decidirlo rápido, será una situación que moverá todo tu entorno y tus relaciones con los demás. Nunca busques encajar en todos los espacios porque no siempre les caerás bien a todos.

PISCIS

Es momento de pensar en el presente y dejar de atormentarte por lo que fue el pasado. Toma todo eso que la vida tiene para ti, aunque en cuestiones de dinero no lo derroches y guarda un poco porque se aproximan gastos imprevistos.