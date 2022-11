El horóscopo de Nana Calistar para hoy, miércoles 30 de noviembre

escuchar

Nana Calistar llegó este miércoles 30 de noviembre con más predicciones para sus seguidores, quienes esperan sus recomendaciones diarias en las redes sociales. Reveló cómo les irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y en el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, sobre todo en materia espiritual y amorosa. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Las oportunidades no se dan dos veces. Hay que aprovecharlas desde el primer momento si sientes que son idóneas para ti. Por otro lado, una persona llegará a tu vida y creerás que finalmente encontraste el amor, pero no es así. Ten cuidado.

TAURO

Se aproxima un viaje o una salida con amigos. Conocerás a muchas personas, entre ellas una que se convertirá en una amistad duradera. La principal recomendación para hoy es que cuides tu alimentación y tu salud.

GÉMINIS

No esperes nada de nadie porque por lo regular las expectativas son las que lastiman. Busca la manera de no volver a confiar ciegamente en las personas. Suelta todo lo que te hizo daño y comienza esa nueva etapa que está en puerta.

CÁNCER

Las dudas que tienes sobre tu pareja no te llevarán a nada bueno. Lejos de aclararte el panorama, te alejarán de él o ella. Hay posibilidades de salir de viaje y conocer a una persona con quien ya tenías contacto por redes sociales.

LEO

Estás por entrar en una situación que no esperabas. Será tan buena o mala como tú lo desees y cómo tú lo tomes. Dos amistades tuyas comenzarán a sentir atracción hacia ti, pero no puedes estar con ambas. Tendrás la posibilidad de elegir.

VIRGO

Se aproximan algunos cambios de humor repentinos, pero es importante que los controles. De lo contrario, podrías dañar emocionalmente a quienes más cerca están de ti. Además, alejarte de los tuyos no es una buena experiencia.

LIBRA

Se vislumbra la llegada de problemas familiares. Todo estará relacionado con las críticas que tus cercanos hacen sobre ti. Tú ya no estás para soportar esos tratos por parte de nadie. Aunque no te importe lo que digan, defiéndete.

ESCORPIO

Sueles tener un escudo protector para evitar salir lastimado y también te volviste más desconfiado hacia la gente. Pero, lejos de protegerte, te aleja de situaciones positivas. Muchas veces esa defensa funge como barrera para el amor.

SAGITARIO

Hoy te llegará un dinero extra y los astros te dicen que lo utilices para pagar tus deudas. El siguiente mes, que inicia mañana, tendrás una racha no muy favorable en cuestiones monetarias, así que aprovecha la abundancia.

CAPRICORNIO

No te metas en problemas que no son tuyos y tampoco te involucres con personas que solo critican a otros. La negatividad se contagia y, sobre todo, causa daños emocionales. Evita cargar con cosas que no te corresponden.

ACUARIO

Lo que soñaste este miércoles podría ser un presagio de lo que está por venir a tu vida. Podrías tomarlo como una señal o como el camino a seguir para cumplir tus metas. Presta mucha atención a las señales.

PISCIS

Si tomas en cuenta los comentarios que la gente hace sobre ti, es muy probable que llegues a perder el rumbo. Haz una balanza de lo que vale la pena conservar en tu vida y ve por aquello que tenga más importancia.

