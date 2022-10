El horóscopo de Nana Calistar para hoy, viernes 14 de octubre

escuchar

Nana Calistar llegó este viernes 14 de octubre con más predicciones para sus seguidores, quienes esperan sus recomendaciones diarias en las redes sociales. Reveló cómo le irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, sobre todo en materia espiritual y amorosa. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Podría presentarse una discusión con tu pareja este viernes. Todo es a causa de un mal entendido, pero los astros te dicen que si no confías en esa persona no tiene caso que sigas ahí. Es momento de dar vuelta a la hoja.

TAURO

Deja de esperar a esa persona que tú sabes que no va a regresar. Hoy es ese día en el que tomes la decisión de regresar al centro de tu vida y pensar en ti. Hay alguien que sí te toma en serio y no lo has visto.

GÉMINIS

Ten cuidado con tu relación de pareja, ya que tú sueles dar lo mejor de ti, pero esa persona no. Analiza y pon en una balanza todos los aspectos negativos que tienen juntos y verás que son más que los positivos.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Unsplash

CÁNCER

Te llegó esa etapa en la que es necesario que saques a flote los conocimientos que adquiriste con errores del pasado. Es hora de aprender la lección y tomarla como referencia. Uno de tus familiares se enfermará, pero nada de que preocuparse.

LEO

Aléjate de esas relaciones que no te aportan nada positivo, ya sean amorosas, amistosas o incluso familiares. De lo contrario podrías terminar lastimado. Ten cuidado con entrometerte en situaciones indebidas.

VIRGO

Este fin de semana conocerás a una persona que te llamará la atención y que podría convertirse en algo más. Uno de tus amigos te acercará a ella y quizá será el momento de entablar algo serio. Eso solo tú lo decides.

LIBRA

La vida te pondrá a prueba en los próximos días para que demuestres que sí aprendiste de las tempestades y que ahora eres una persona más madura. No desperdicies el tiempo en personas que no valen la pena.

ESCORPIÓN

En la vida solo importan las personas que sí están contigo. No te lamentes por quien decidió alejarse. Por otro lado, permanece junto a los que demuestran lo que dicen con hechos, no con palabras.

SAGITARIO

Tu personalidad y buen humor te ayudarán a conquistar a esa persona que ya tienes en la mira desde hace algunas semanas. Tienes que darle tiempo de procesar las cosas y no lanzarte al vacío, porque podrías ser rechazado.

CAPRICORNIO

Hoy extrañarás a una persona que fue muy importante en tu vida y que ya no está en este plano terrenal. Las estrellas te ayudarán a verla en el cielo esta noche. Por otro lado, tendrás muchas preocupaciones laborales.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Unsplash

ACUARIO

Hay algunos comentarios que te llegarán de manera imprevista y que de inicio te harán enojar, pero tienes que ser más inteligente que las personas que te los dijeron. No les des el gusto de molestarte, solo ignóralos.

PISCIS

Tienes que aprender a decir que no, sobre todo si es una persona que nunca te brinda su apoyo. No te quedes con las ganas de nada, siempre vive al máximo porque solo tienes una vida. Tu felicidad solo depende de ti.

LA NACION