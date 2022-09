El horóscopo de Nana Calistar para hoy, viernes 16 de septiembre

Nana Calistar llegó este viernes 16 de septiembre con más horóscopos para sus seguidores, quienes esperan sus recomendaciones diarias en las redes sociales. Reveló cómo le irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, sobre todo en materia espiritual y amorosa. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Aprende a no entregarte a una persona desde el primer momento porque podrías salir herido. Si alguien no te demuestra que siente lo mismo, no le brindes todo tu amor. Estar solo no es tan malo si la única opción es alguien sin compromiso.

TAURO

Se aproxima un fin de semana más libre y sin tantas ocupaciones. Aprovecha estos momentos para pasar tiempo contigo mismo y hacer lo que te pone feliz. Se aproximan cambios en cuestiones de trámites o situaciones legales.

GÉMINIS

Eres una persona que siempre logra los objetivos que se propone y este fin de semana no será la excepción. Tus planes y tus mentas se verán cumplimentados después de todo el esfuerzo que hiciste. Sigue adelante.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Pixabay

CÁNCER

Tendrás cambios en tu estado de ánimo y por un momento te sentirás incompleto, pero tienes que tener en mente que no es el fin del mundo. Siempre tienes la posibilidad de seguir adelante y continuar esforzándote.

LEO

Los riesgos son algo que cualquier persona debe correr, sobre todo si su objetivo es salir adelante. Por otro lado, se aproxima una posibilidad de viajar con tus seres queridos y también un cambio en el área laboral.

VIRGO

Si tienes pareja, serán días de pasarla muy bien juntos. Existirá la posibilidad de nuevas conquistas, pero tienes que serle fiel solo a una persona. Recuerda no hacer lo que no quieres recibir porque el karma en la astrología existe.

LIBRA

Aprende de todos los errores que cometiste en el pasado y procura dejarlos fuera de la jugada. No intentes hacer lo mismo que ya sabes que no funcionará. Saldrán algunas verdades a la luz respecto a tu expareja.

ESCORPIÓN

Estarás un poco presionado por la cuestión económica, pero todo se solucionará. Lo que sí debes tener en cuenta es no gastar dinero en cosas que no necesitas. Pon más orden a tus gastos y verás cómo la situación mejora.

SAGITARIO

Nunca hay que quedarse con ganas de nada. Si tienes quieres comerte el mundo hazlo y disfruta plenamente todo lo que la vida te da. Malas noticias también se avecinan con el accidente de un ser querido.

CAPRICORNIO

Pasarás tiempos muy amenos junto a tu familia. No suele suceder mucho, pero puedes aprovecharlo al máximo cuando sea así. Siempre dalo todo, en todos los aspectos, para que en el futuro no haya arrepentimientos de nada.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Unsplash

ACUARIO

Se debilitará ese amor que tienes a la distancia, pero no te preocupes porque existe la posibilidad de conocer a alguien nuevo. Respecto a los trámites, algo no va a salir como quieres así que toma precauciones desde antes.

PISCIS

Es necesario que te acerques un poco más a tu familia. En el pasado ocurrieron confrontaciones, pero la sangre siempre es primero. Trata de solucionar cualquier malentendido con ese familiar. Cambiará tu modo de ver la vida.