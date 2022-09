El horóscopo de Nana Calistar para hoy, viernes 2 de septiembre

Nana Calistar llegó este viernes 2 de septiembre con más horóscopos para sus seguidores, quienes esperan sus recomendaciones diarias en las redes sociales. Reveló cómo le irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, sobre todo en materia espiritual y amorosa. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

No le des entrada a aquellos romances que tienes en puerta y que realmente no te interesan porque podrías dañar a alguien. Por otro lado, también piensa que las oportunidades tienen fecha de vencimiento y que no siempre habrá gente a tu disposición.

TAURO

Se aproximan unos días de conflictos en tu familia por la resolución de algunos documentos, prepárate mentalmente. También cuídate de caídas o golpes porque estarán a la orden del día. No traiciones a tu pareja si no quieres que ella lo haga.

GÉMINIS

Algunos temores de tu pasado se reavivarán y querrás regresar a prácticas que hacías antes y que no te dejaban nada bueno. Recuerda que para atrás ni la mirada, deja que todo fluya. Te sueles acostumbrar al sufrimiento y eso no está bien.

CÁNCER

No te dejes llevar por lo que ves, es mejor que investigues lo que sucede y después ya tomes una decisión. Actuar con la cabeza caliente nunca ha sido una buena idea. Tú no naciste para mendigar amor y debes tenerlo bien claro.

LEO

No permitas que te manipulen las personas que solo quieren verte caer y que no les gusta verte bien. No tomes las decisiones a la ligera, mejor analiza todas las opciones y antes de dar el sí o el no. Regresará un amor del pasado.

VIRGO

Si tu pareja está bien contigo y a ti te gusta, no debe gustarle a nadie más. Solo tú eliges a la persona con la que quieres estar, no tus amigos ni tu familia. Se comenzará a fraguar un viaje muy importante con tus seres queridos.

LIBRA

Cuida un poco más el dinero porque próximamente podrías experimentar pérdidas si haces gastos inesperados. Tienes muchas oportunidades de crecer en materia económica, solo debes ver las oportunidades que tienes a un costado.

ESCORPIÓN

Evita cualquier tipo de confrontación con tu pareja porque podrías cometer graves errores y lo peor es que serían irreparables. Sueles caer en pensamientos o acciones absurdos que no te permiten cumplir tus sueños, evítalos.

SAGITARIO

No te dejes vencer ni caer ante cualquier problema, tampoco te culpes por errores de otras personas. Valora lo que tienes y deja de buscar lo de los demás. Tienes la felicidad a tu lado solo que no la has aprendido a tomar.

CAPRICORNIO

Habrá muchas posibilidades de salir de viaje. En cuanto a las amistades existirán cambios que de inicio no serán muy evidentes, pero después te alejarán de la gente incorrecta. Si mientes acepta las consecuencias.

ACUARIO

Debes enfocarte en lo que en realidad importa y vale la pena. Antes que cualquier cosa negativa, fíjate en sobresalir y estar bien contigo mismo. Cuídate de gastar dinero demás en cosas que no necesitas. Se exaltan las posibilidades de tener un amor a distancia.

PISCIS

Tendrás nuevas oportunidades de mejorar económicamente. Una verdad que estaba oculta saldrá a la luz próximamente y quedarás muy sorprendido, pero eso te servirá para saber a quién sacar de tu vida. No te deprimas por lo insignificante.