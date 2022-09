El horóscopo de Nana Calistar para hoy, viernes 23 de septiembre

Nana Calistar llegó este viernes 23 de septiembre con más horóscopos para sus seguidores, quienes esperan sus recomendaciones diarias en las redes sociales. Reveló cómo le irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, sobre todo en materia espiritual y amorosa. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Una de tus amistades terminará su relación amorosa y necesitará de tu apoyo más que nunca. También tienes que estar alerta en cuanto a las personas que te rodean porque dos de ellas podrían estar en tu contra.

TAURO

No hagas una tormenta donde no la hay y no permitas que cualquier situación te derrumbe. Este fin de semana te enterarás de que un ser querido dice cosas de ti mientras no estás. Solo tienes que sacarlo de tu vida.

GÉMINIS

Nunca rebajes tu nivel para estar a la par de nadie. Si no puedes brillar totalmente, mereces estar en otro sitio. Valora todo lo que eres y lo que tienes, sin duda lucharás por más, pero por ahora hay que centrarse en lo importante.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Pixabay

CÁNCER

Te llegará un dinero extra en los próximos días, pero la recomendación de los astros es que lo uses para pagar otras deudas. No gastes más de lo que tienes. También te llamará por teléfono una persona que es muy fundamental para ti.

LEO

Es momento de reflexionar y de pasarla bien junto a tu familia. Tienes que aprender a darle a las cosas el valor que se merecen: por ejemplo, los momentos con tus seres queridos. Habrá cambios en tu situación económica.

VIRGO

Hay una posibilidad de que te reencuentres con un amor del pasado, pero lo más sano para ti es que no le prestes atención. No permitas que te afecte frente a él o ella. La vida le cobrará todo lo que te hizo, pero en su momento.

LIBRA

Habrá mejoras laborales e incluso nuevas oportunidades de cambiar de trabajo. La unión en tu familia estará mejor que nunca. Si algo no te sale como quieres, no te quejes, mejor trabaja en solucionarlo hasta que te funcione.

ESCORPIÓN

Comenzará una etapa que no te esperabas: comenzarás a abrir los ojos en situaciones que te mantenían cegado. Te darás cuenta de las verdaderas intenciones de algunas de tus amistades y eso te hará alejarte de lo negativo.

SAGITARIO

Estarás en una etapa de maduración gracias a los cambios que hay en tu vida. Todo en tu entorno cambiará, incluida tu manera de ser. Te convertirás en alguien que sabe lo que quiere y sobre todo que sabe cómo conseguirlo.

CAPRICORNIO

Ten presente que siempre existirán obstáculos en el camino, cualquiera que sea. Lo importante es que si te caes te levantes y no permitas que eso te derrumbe. Tienes todo para comerte al mundo y lograr tus sueños.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Unsplash

ACUARIO

Llegarán nuevas personas a tu vida, de esas que vale la pena tener cerca. También se alejarán algunas que no eran de tu agrado. Te convertirás en esa persona de pocas amistades, pero que conserva las que en realidad importan.

PISCIS

Un malentendido podría estar en puerta, pero la recomendación es no culpar a quien no debes. Acepta tus errores si es que los cometiste, pero trata de salir de eso solo. Respecto a tu pareja, podrías comenzar a desconfiar de él o ella.