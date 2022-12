El horóscopo de Nana Calistar para hoy, viernes 30 de diciembre

escuchar

Nana Calistar ofreció para este viernes 30 de diciembre nuevas predicciones para sus seguidores en redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y en el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, sobre todo en materia espiritual y amorosa. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Es momento de analizar con precisión a las personas que te rodean. No te dejes llevar por la emoción y caigas en el error de creer que todos los que están cerca de ti son tus amigos. Sé más selectivo. No tengas miedo a decir que no, en ocasiones es determinante que lo hagas y te mantengas fuerte sobre tus convicciones.

TAURO

Deja que sea la vida la que se encargue de poner en su lugar a todas las personas que te han hecho daño. Concéntrate en buscar la paz y la tranquilidad que tanto deseas. Enfoca tus esfuerzos en trabajar por tu felicidad, sin importar lo que ocurra en el exterior. Aprovecha estos últimos días para analizar y agradecer por todo lo que tuviste y aprendiste.

GÉMINIS

Habrá movimiento en el tema romántico para ti, Géminis. Un amigo se mostrará interesado en ti y querrá conquistar tu corazón. No tengas miedo de enamorarte, date la oportunidad de conocer a alguien que podría cambiar tu vida para bien.

Los horóscopos para Nana Calistar para hoy UNSPLASH

CÁNCER

Cuida tus relaciones familiares en estos días. Podrías provocar una discusión sin razón ni fundamentos. No debes confiar en todas las personas que se acercan a ti. Ten en cuenta que no todos querrán tu bien, además de que es posible que traicionen. Tendrás un buen cierre de año, pero recuerda que debes mantenerte positivo todo el tiempo y no solo en esta época de fiestas.

LEO

Los proyectos en los que actualmente trabajas son buenos. El verdadero conflicto es que no trabajas arduamente en ellos. Recuerda que no todo lo puedes dejar al destino. En ocasiones es necesario que des ese extra que hará la diferencia.

VIRGO

Si tienes pareja, es posible que atravieses por algunas dudas sobre tu relación. Ante esto, comenzarás a platicar con alguien más a través de redes sociales. En ese sentido, los astros te dicen que valores más lo que tienes a tu lado y no creas en todo lo que te dicen. Ten muy presente que para exigir fidelidad debes otorgarla tú también.

LIBRA

Alguien muy cercano a ti podría comenzar a desarrollar sentimientos por ti. No le des falsas expectativas y sé claro desde un inicio. La honestidad será clave para que ninguno de los dos salga herido por esta situación. Es elemental que aproveches el cierre del año para comenzar a trabajar en todo lo que deseas, pero sobre todo para que te mantengas positivo.

ESCORPIÓN

Debes ser honesto contigo y reconocer cuando las cosas no funcionan con tu pareja. El trabajo debe ser de ambos y no solo de una parte. No ruegues por amor, eso nunca te llevará a ninguno lado y solo alargará la tortura para ti. Sé fuerte y valiente para aprender a alejar a las personas que solo se acercan a ti para dañarte.

SAGITARIO

Estarás muy activo en el plano romántico. Si no tienes un romance, se te dará la oportunidad de iniciarlo. Además, hoy es el día perfecto para que recuerdes que no debes desperdiciar tu tiempo en cosas que no valen la pena. Aprovecha tu vida para enfocarte en nuevos proyectos y metas que harán que crezcas como persona.

CAPRICORNIO

No todas las personas que están cerca de ti son dignas de tu tiempo y esfuerzo. A veces tus acciones que buscan ayudar a los demás, solo terminan provocándote problemas. La recomendación es que te enfoques solo en ti.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy UNSPLASH

ACUARIO

Deja de enamorarte de todo el mundo, Acuario. No todas las personas serán capaces de brindarte lo que necesitas para ser feliz. Los astros te dicen que evites hacerte falsas expectativas y seas más realista. Recuerda que el pasado debes dejarlo atrás y no enfocarte más en ello.

PISCIS

Es muy probable que en el cierre de este 2022 conozcas a alguien que despertará tu interés. Date la oportunidad de enamorarte y de sentir. Al único que debes complacer es a ti. Ten en mente solo lo que tú quieres cuando estés por tomar decisiones. Recuerda que no es sano decirle a todo el mundo que sí solo por miedo a tener problemas.

LA NACION