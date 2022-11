El horóscopo de Nana Calistar para hoy, viernes 4 de noviembre

escuchar

Nana Calistar llegó este viernes 4 de noviembre con más predicciones para sus seguidores, quienes esperan sus recomendaciones diarias en las redes sociales. Reveló cómo les irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, sobre todo en materia espiritual y amorosa. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Eres una persona que tiene mucha luz y ésta podría verse afectada por personas que te rodean. Tus seres queridos no siempre quieren cosas buenas para ti. Les causas mucha envidia porque tienes una manera de ser diferente.

TAURO

La forma en la que te desenvuelves ante el público te define. Todo lo que hagas tendrá una acción de regreso, así que tú sabes si lo haces bien o mal. Y, si en tu trabajo no has logrado esa meta, es porque no te lo propones.

GÉMINIS

No busques ni trates de relacionarte con personas que no hacen lo mismo contigo. Uno no elige a quién querer, pero sí elige a quién frecuentar. Eres más que esa versión de ti que llora en las noches porque no le responden los mensajes.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Pixabay

CÁNCER

Las traiciones por parte de amistades estarán a la orden del día. Incluso uno de tus amigos más cercanos habla mal de ti mientras no estás. Pronto sabrás quién es, por eso no debes preocuparte. Solo ten cuidado.

LEO

Se visualiza una entrada grande de dinero a causa de un negocio que hay en puerta. Aun cuando ese proyecto sea pequeño, las ganancias serán grandes. Si la relación no funcionó con una persona, seguro es por algo.

VIRGO

Habrá problemas de pareja este fin de semana, todos relacionados con los celos. Los astros te dicen que le bajes un poco a tu intensidad y confíes más en los espacios personales de tu ser amado. Da lo mejor de ti en esa relación.

LIBRA

No gastes tu dinero en cosas que no necesitas. Es algo que sueles hacer mucho, pero que tiene que cambiar si no quieres que tu energía se vea afectada. Si tus amigos te invitan a salir este fin de semana, acepta.

ESCORPIÓN

Debes cuidar mucho tu autoestima y todo lo que tenga que ver con la ansiedad y el insomnio. A veces no dimensionas los daños que esto puede traerle a tu persona. Tus nervios estarán alterados este fin de semana, así que busca relajarte.

SAGITARIO

Es momento de que des el siguiente paso con tu pareja porque la monotonía podría hacerse presente. No permitas que eso les suceda a ustedes. También cuida mucho lo que les cuentas a tus amistades, porque no todas son buenas.

CAPRICORNIO

Hoy se presentará un problema familia, pero sabrás resolverlo de la mejor manera. Si estás soltero, los planetas se alinearán para que conozcas a tu persona ideal. Ya llegó tu hora de consolidar una relación estable.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Unsplash

ACUARIO

Sueles darles a las personas más de lo que ellos te dan a ti, y tú lo haces sin esperar nada a cambio, pero a veces la gente se aprovecha de eso. Recuerda que en todas las relaciones debe haber reciprocidad en todos los aspectos.

PISCIS

Un amor del pasado regresará a tu vida, pero tendrá el objetivo de arruinar tu presente, aunque sea indirectamente. No necesitas eso en tu entorno ahora, así que a la primera señal puedes alejarte o evitar los encuentros.

LA NACION