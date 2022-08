El horóscopo de Nana Calistar para hoy, viernes 5 de agosto

Nana Calistar llegó este viernes 5 de agosto con más horóscopos para sus seguidores, quienes esperan sus recomendaciones diarias en las redes sociales. Reveló cómo le irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, sobre todo en materia espiritual y amorosa. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

Aries

La vida te puso muchas pruebas en el pasado, razón por la que hoy en día tienes un escudo protector contra los demás. Todo esto ha provocado que seas desconfiado y que ya no te enamores tan fácilmente. Trata de salir adelante.

Tauro

Tú siempre das sin esperar nada a cambio y amas con locura aun cuando no es recíproco. Eso puede ser una virtud, pero también un gran defecto porque llegas a conformarte con migajas. Te mereces el mundo entero.

Géminis

La depresión no es un tema que hay que tomar a juego, no confundas la tristeza con la depresión. Acude con un profesional si sientes que algo falta en tu vida. La salud mental es igual de importante que la física, nunca escatimes en eso.

Cáncer

Habrá cambios en tu vida que te harán salir de la rutina, no les tengas miedo y tómalos con gusto. Tus sueños serán reveladores en los próximos días y te mostrarán el camino que debes seguir para lograr tus objetivos.

Leo

Debes dejar en claro las cosas desde un principio: si alguien no te interesa, hazlo saber, no cometas el error de dañar a alguien por no ser sincero. No te metas en problemas porque solo te quitarán la tranquilidad.

Virgo

Uno de tus amigos te revelará todo lo que otras personas dicen sobre ti, cuídate de las traiciones. Personas cercanas romperán sus relaciones amorosas y necesitarán de tu apoyo. Amistades falsas se alejarán.

Libra

La vida es para gozarla sin prejuicios y eso es lo que harás este fin de semana. No te estreses por quien ya se fue y mejor disfruta de los placeres con quien sí quiso quedarse contigo. El rencor no lleva a nada bueno.

Escorpión

No des el siguiente paso con aquella persona si todavía dudas de los sentimientos que tienes por ella. Incluso si ves necesaria una ruptura, hazlo. Nunca te pierdas a ti mismo por tratar de complacer a los demás.

Sagitario

Se cerrarán algunos ciclos con personas que pensabas que permanecerían toda tu vida contigo, pero eso te hará madurar bastante. Te llegarán algunas noticias que te devastarán, pero ten cuidado de refugiarte en las personas equivocadas.

Capricornio

Llegó la hora de que comiences a preocuparte por una situación que te quitó el sueño por varios días, pero que evadiste en más de una ocasión. Arregla todos los problemas que tienes y muéstrale al mundo de qué estás hecho.

Acuario

Será un fin de semana de fiestas, reuniones y mucha convivencia social. Te la pasarás de maravilla y recargarás energías. El plan que tenías para obtener un ingreso extra saldrá muy bien, los astros te dicen que confíes.

Piscis

Aprende a dar más por tus seres queridos porque lo que siembres cosecharás. Si no estás dispuesto a sacrificar tu tiempo, esfuerzo e incluso dinero por la persona que quieres, no esperes tener una relación que valga la pena.