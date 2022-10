El horóscopo de Nana Calistar para hoy, viernes 7 de octubre

Nana Calistar llegó este viernes 7 de octubre con más horóscopos para sus seguidores, quienes esperan sus recomendaciones diarias en las redes sociales. Reveló cómo le irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, sobre todo en materia espiritual y amorosa. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

Aries

Es momento de cuidar tu salud y enfocarte más en tu propio bienestar porque con cualquier descuido podrías desmejorarte. Primero estás tú, antes que cualquier responsabilidad o actividad que te veas obligado a hacer.

Tauro

Algunas de las noticias que recibirás el día de hoy serán falsas. Solo escucha y calla, no les prestes mucha atención. Solo fíjate de quién vienen para que la siguiente ocasión que quieran hacer lo mismo puedas alejarte.

Géminis

Se aproximan días en los que todo se volcará a tu favor. Debes tener en cuenta que la paciencia es lo más importante en este proceso. La prosperidad llegará, pero tienes que esperar. No te entrometas en conversaciones que no te incumben.

Cáncer

Deja el pasado atrás y enfócate en el presente. No es momento de atormentarte, lo que no hiciste antes puedes hacerlo ahora sin ningún problema. El tiempo no es una limitante para ir en busca de tus sueños.

Leo

La recomendación para hoy es salir a esforzarte por todo aquello que quieres, aún si las situaciones han sido adversas en los últimos días. No hay otra manera de llegar al éxito más que esforzándose. El éxito te llegará pronto.

Virgo

Es momento de cambiar las situaciones que no te hacen feliz y que no te dejan nada positivo, por ejemplo las personas que no te permiten avanzar. Hoy recibirás múltiples beneficios, sobre todo en materia económica.

Libra

No es momento de pensar en lo que pudo ser en un pasado, sino de lo que puede ser en el presente. Enfócate en lo que puedes vivir el día de hoy, pero también debes tener algunas precauciones para no salir lastimado.

Escorpión

Llegó la hora de que obtengas un aprendizaje de todo lo que has vivido. Analiza lo que te ha pasado a lo largo de tu vida y verás que hay mucho que aprender. Eso te ayudará a salir de una mala racha que se aproxima.

Sagitario

El pasado ya quedó atrás y todo lo que no pudiste hacer también. Este fin de semana estarás muy pensativo en cuanto a personas que ya no están en tu vida. Si te nace buscarlas, hazlo, solo acepta las consecuencias.

Capricornio

Ya es hora de que comiences a velar más por tus propios intereses en lugar de siempre resolverles la vida a los demás. Se aproximan muchos cambios que tienes que tomar en cuenta y aceptar si es que quieres crecer.

Acuario

Los astros te dicen que es un buen momento para emprender el negocio de tus sueños, ya que todo está prospectado para salir bien. Todo estará a tu favor, solo aprende a aprovechar cualquier oportunidad que se presente.

Piscis

Tienes que comenzar a analizar si tu forma de ser ha sido la correcta con tus personas cercanas. No en el mal sentido, sino encaminado al hecho de que en ocasiones pides amor a la gente equivocada. Aléjate de quien no te valora.

