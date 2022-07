El horóscopo de Nana Calistar para hoy, viernes 8 de julio

Nana Calistar llegó este viernes 8 de julio con más horóscopos para sus seguidores, quienes esperan sus recomendaciones diarias en las redes sociales. Reveló cómo le irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y el amor. La mayoría tendrá que usar este fin de semana para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, como la amistad. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

Aries

Serán días de mucha reflexión que podrías aprovechar para decidir sobre ciertas situaciones. Se aproximan cambios en materia laboral que te ayudarán a mejorar económicamente. Por fin verás la luz en el túnel.

Tauro

Antes de aceptar salir con alguien o relacionarte con una pareja, debes poner límites y darte el lugar que mereces, no aceptes a cualquiera. Algunas amistades siempre se dedicaron a molestarte, pero llegó el momento de no caer en sus provocaciones.

Géminis

Vienen cambios muy buenos en el trabajo, alguien podría salir de la empresa y te darán su lugar. Cuida tu salud físisca porque los astros dictan que podrías sufrir cambios y no te agradará. Evita los errores del pasado.

Cáncer

Dejaste de ser esa persona que se conformaba con todo y el carácter que ahora tienes te ayudará en no caer en la mediocridad. Se necesita evadir y salir de aquellas relaciones en las que no te valoran o que solo quieren verte destruido.

Horóscopo de Nana Calistar

Leo

El dinero no cae del cielo y no debes esperar a que las oportunidades lleguen. El trabajo es la mejor opción para salir adelante y mejorar tus ingresos económicos. Necesitas poner esfuerzo en todo lo que deseas lograr.

Virgo

Algunas parejas son negativas para el crecimiento de las personas y ese es el caso de la tuya que muchas veces te pone obstáculos para cumplir tus objetivos, así que es momento de poner un alto. Tendrás cambios de humor muy marcados.

Libra

Los astros se moverán y eso traerá beneficios para todos los Libra, hay que aprovechar todo lo bueno que se presente. Vive la vida sin tabús y sin esperar la aprobación de otros, porque lo más grave que puedes perder es el tiempo.

Escorpión

Los amores de una noche son buenos, pero si los tomas como tal, sin enamorarte. Personas de una aventura podrían dañarte porque tú buscaste un amor sincero. Ten cuidado de no herir a nadie con tu carácter.

Sagitario

Cuida más tu alimentación porque tanto tu salud como tu aspecto físico se podrían ver perjudicados. Cuídate de la gastritis y colitis. Un amigo necesitará de tu apoyo más que nunca y será el momento de demostrarle tu cariño.

Capricornio

Tienes una gran capacidad para amar a la gente que muchos no valoran, pero eso no debe de importarte al momento de entregarte hacia un ser querido. Disfruta lo que la vida te pone en frente porque las oportunidades no llegan dos veces.

El horóscopo de Nana Calistar

Acuario

Las traiciones en el ámbito familiar estarán a la orden del día, por increíble que parezca. No seas orgulloso con las personas que quieres porque podrías perder gente valiosa y además guardar mucho rencor en tu corazón.

Piscis

Plantéate tus objetivos de vida porque llegó el momento de ir a por ellos. Aléjate de las personas que han hablado mal de ti y que han intentado manipularte. Las malas energías no te permiten avanzar del todo, ten cuidado con eso.