El horóscopo de Nana Calistar para hoy, viernes 9 de diciembre

Nana Calistar ofreció para este viernes 9 de diciembre nuevas predicciones para sus seguidores en redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y en el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, sobre todo en materia espiritual y amorosa. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Nunca temas decir lo que sientes. Es bueno que seas sincero con los demás, pese a que a algunos les moleste la sinceridad. Aprende a no quedarte callado. No es tu culpa que la gente no sepa recibir otras opiniones.

TAURO

Los astros te dicen que evites firmar algún documento sin antes revisarlo con un profesional. Respecto al tema romántico, se impone que no seas tan entregado desde el primer momento porque hay riesgo de que te lastimen.

GÉMINIS

La energía planetaria está sobre tu signo para decirte que no te dejes caer ni vencer por nada. Entrarás en una etapa de altibajos, pero es necesario que sepas controlarte. Si sientes que ni tú mismo te aguantas, aléjate de todo el mundo.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Pixabay

CÁNCER

La vida está llena de cambios y este viernes serán inminentes para ti. Debes aceptarlos con gusto y con altas expectativas. Tu entorno también se rodeará de momentos inolvidables con una persona a la que le tienes mucho aprecio.

LEO

La recomendación de este fin de semana es que dejes ir todo lo que te hace daño. Las situaciones o personas que te afectan nunca deben formar parte de tu vida. Tampoco vivas de recuerdos del pasado, concéntrate en el presente.

VIRGO

Entrarás en un ciclo complicado en todos los sentidos. No sabes qué quieres para tu futuro y eso provocará un sinfín de dudas. Pero, también te darás cuenta de que en ocasiones es preferible empezar desde cero.

LIBRA

Ten presente que lo más importante para ti siempre debe ser tu familia. Es uno de los ámbitos que nunca debes descuidar. Por otro lado, se impone que regreses a los hábitos alimenticios y de actividad física que tenías.

ESCORPIO

Los astros te dicen que busques a esa persona que ya no está a tu lado, solo si sientes la necesidad de hacerlo. Hablar con él o ella te ayudará a cerrar, finalmente, ese ciclo. Todo lo que no pudiste decir antes, lo dirás ahora.

SAGITARIO

Le pondrás un alto a esas personas que te lastimaron. Estabas rodeado de gente que te hacía comentarios con el objetivo de dañar. Hoy te darás cuenta de quiénes son y los sacarás de tu vida. No mereces ni necesitas esa energía.

CAPRICORNIO

Se aproximan cambios cruciales en tu entorno, en todos los aspectos. Las nuevas experiencias te ayudarán a madurar y a ver las cosas de diferente manera. Una amistad muy querida saldrá de tu vida por una traición que cometió.

ACUARIO

Algunas personas querrán justificar sus errores, pero, debes tener el corazón bien duro al momento de decidir si las perdonas o no. Solo recuerda que cuando alguien te miente y lo dejas pasar, es muy probable que vuelva a ocurrir.

PISCIS

Un amor del pasado regresará a tu vida porque estuvo todo este tiempo pensando en ti. Solo tú sabes si le das una nueva oportunidad o no. En cuanto a los negocios, habrá oportunidad de iniciar un proyecto relacionado con los alimentos.

