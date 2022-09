El horóscopo de Nana Calistar para hoy, viernes 9 de septiembre

Nana Calistar llegó este viernes 9 de septiembre con más horóscopos para sus seguidores, quienes esperan sus recomendaciones diarias en las redes sociales. Reveló cómo le irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, sobre todo en materia espiritual y amorosa. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

Aries

Ámate tal como eres, en todos los aspectos, pero también cuida tu físico porque los problemas de salud podrían avecinarse. Recuerda que eres tu mayor inversión. En cuestiones laborales, piensa mucho el camino que sigues.

Tauro

Se podrían presentar problemas de estómago como gastritis o colitis este fin de semana. Solo deja de consumir los alimentos que sabes que te dañan. Ir al hospital solo por un capricho de comer poco saludable no sería buena idea.

Géminis

Te encontrarás con la posibilidad de vivir un amor a distancia. No siempre es malo, también tiene sus bondades. Eres una persona muy entregada, pero tienes que comprender que no todo en la vida es trabajo.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Pixabay

Cáncer

Sientes que estás perdido o que no sabes qué camino seguir, pero la respuesta estará dentro de ti cuando conectes tus pensamientos con tus sentimientos. No hay decisión mala, al final de cuentas es tu vida y tú eliges lo que quieres.

Leo

Nunca ruegues la atención de nadie. Si alguien te quiere dentro de su vida, hará todo lo posible para demostrártelo. Cuida mucho lo que le cuentas a los que te rodean, porque podría haber un enemigo que lo revelará todo en la primera oportunidad.

Virgo

Hay personas que solo te buscan cuando necesitan algo de ti, pero cuando tú estás en problemas ni siquiera se aparecen en tu vida. Llegó el momento de alejarte de toda esa gente que no te aporta nada positivo.

Libra

Una de tus amistades te anunciará su embarazo próximamente. Te llegarán nuevas noticias de una de tus exparejas y sí podría llegar a desestabilizarte. El consejo es que les pidas a tus seres queridos que no te hablen de esa persona.

Escorpión

No te estreses de más por cosas que todavía tienen solución. El mundo está lleno de oportunidades y acciones que puedes aplicar para no caer en el hoyo. Solo ten cuidado de relacionarte con personas envidiosas.

Sagitario

Tú no te mereces ser la segunda opción de nadie. Si alguien no te valora, es mejor que te alejes de ahí y aprendas a estar en soledad. Recuerda que cuando una puerta se cierra, es porque se abrirán muchas más.

Capricornio

Los celos podrían ser un detonante de discusiones entre tú y tu pareja, pero ese sería un gran error si es que viene de tu parte, dado que si no confías en alguien no tiene caso estar con esa persona. No pierdas tu tiempo.

Acuario

La comida que tienes prohibida te generará algunos malestares este fin de semana. Es mejor que la evites y cuides más tu alimentación. Una supuesta amistad revelará los secretos que le contaste en confianza y hoy sabrás quién es.

Piscis

Ser agradecido siempre será la clave para el crecimiento personal. Cuando sabes valorar y agradecer todo lo que tienes, lo demás llega por añadidura. Además, aprende a reconocer los esfuerzos que has hecho para llegar hasta donde estás.