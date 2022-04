El horóscopo de Walter Mercado para este sábado 30 de abril

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, su sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las predicciones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este sábado 30 de abril.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Sales de viejos dogmas y fanatismos que te mantenían paralizado y esclavizado. Tus reglas y mandamientos son los de tu propio corazón. Nadie podrá dominarte ni manipularte a su antojo ya que bajo los rayos poderosos de esta Luna Nueva te sentirás agresivo para defender lo tuyo hasta el final.

Números de suerte: 9, 26, 42.

Horóscopo de Aries de hoy: sábado 30 de abril de 2022

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Tienes que ubicarte en tu centro y estar bien seguro de hasta dónde quieres llegar. Desarrolla paciencia, tranquilízate. Controla esa exagerada sensibilidad que se exalta cuando hay Luna Nueva. Ten bien presente que todo lo que va a los extremos, no te conviene y te afecta negativamente.

Números de suerte: 5, 20, 16.

Horóscopo de Tauro de hoy: sábado 30 de abril de 2022

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Asuntos económicos que te están quitando el sueño se resuelven. El dinero fluirá en tu vida, pero tienes que alejarte del juego, no botar lo que a ti te ha costado trabajo ganar. Elimina todo aquello que no te conviene, lo que te destruye. Un milagro se dará en tu vida y cambiará el rumbo de la misma.

Números de suerte: 4, 17, 32.

Horóscopo de Géminis de hoy: sábado 30 de abril de 2022

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

La Luna Nueva ilumina tu medio ambiente y de seguro la pasarás muy bien divirtiéndote junto a aquellos que comparten tus mismos intereses. Estás en tu mejor momento para organizar eventos, reuniones o fiestas. El calor, el cariño de aquellos que amas no te faltará. Gozarás de buena compañía.

Números de suerte: 29, 12, 5.

Horóscopo de Cáncer de hoy: sábado 30 de abril de 2022

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Divide mejor el tiempo para que tengas momentos donde descansar y meditar. No quieras complacer a todo el mundo o terminarás agotado física y mentalmente. Complácete tú primero, te lo mereces. Estudia bien a todo aquel que llegue a tu espacio bajo los efectos de esta Luna Nueva.

Números de suerte: 10, 14, 17.

Horóscopo de Leo de hoy: sábado 30 de abril de 2022

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Es momento de contestar aquellas preguntas que te haces a diario y que no le das respuesta por miedo a la verdad. Busca en tu interior, habla con tu corazón. La Luna Nueva exalta aquello que ocultas y lo que no quieres expresar a esa persona que tanto te gusta. Tus pasiones se despiertan, Virgo.

Números de suerte: 9, 22, 17.

Horóscopo de Virgo de hoy: sábado 30 de abril de 2022

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Esta Luna Nueva te invita a ingerir más dulces o golosinas de las que tu cuerpo necesita. Cuida mucho de tu dieta, no exageres, no te salgas de lo ya estipulado por ti. Controla también tu carácter. Vigila de cerca cualquier problema de dolor o síntomas en el área del cuello, la cabeza o los hombros.

Números de suerte: 27, 6 ,32.

Horóscopo de Libra de hoy: sábado 30 de abril de 2022

ESCORPIO

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Traumas e inseguridades serán eliminados, vencidos por ti sin la ayuda de nadie. Disfrutarás de todo viviendo de momento a momento. La Luna Nueva te impulsa a tomar drásticas decisiones en el manejo de tu vida. Te atreverás a incursionar en nuevos terrenos para ti y reinarás en el mundo de la creatividad.

Números de suerte: 21, 3, 39.

Horóscopo de Escorpio de hoy: sábado 30 de abril de 2022

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

La Luna Nueva despierta en ti el romanticismo y la pasión. No olvides que por estas mismas razones has cometido locuras que te han costado caras en el aspecto sentimental. Escribe en un papel la palabra “cuidado” y léela cuando te sientas tentado. Piensa bien toda acción a tomar.

Números de suerte: 15, 23, 5.

Horóscopo de Sagitario de hoy: sábado 30 de abril de 2022

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Cuida de tu intimidad, especialmente si tienes pareja. Que nada ni nadie invada ese lado secreto tuyo que guardas como un tesoro. No te las des de dadivoso bajo esta Luna Nueva, queriendo complacer los caprichos de todos. No pongas en juego tu chequera, tus ahorros, ya que podría salirte caro.

Números de suerte: 3,11, 24.

Horóscopo de Capricornio de hoy: sábado de abril de 2022

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Estarás llamando la atención de todos. Aquellos que te envidian aumentan, pero tus seres de Luz te salvan de toda intriga y toda malevolencia que te pueda estar rondando. Tus sentidos se exaltan bajo la energía de la Luna Nueva. En el sector del amor, atrévete a todo. El miedo no se hizo para ti.

Números de suerte: 18, 6, 42.

Horóscopo de Acuario de hoy: sábado 30 de abril de 2022

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Esta Luna Nueva te lleva a recuperarte pronto y con mayor energía que antes. No te dejes vencer por la depresión. Tienes que salir, divertirte, cambiar de ambiente y hacer nuevas amistades. En lo que se refiere a tu trabajo o profesión, no hay reto que no venzas, ni hay obstáculo que te impida progresar.

Números de suerte: 6, 21, 30.