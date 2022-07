El horóscopo de Walter Mercado para hoy, jueves 28 de julio

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las predicciones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este jueves 28 de julio.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Si no tomas una decisión definitiva respecto a una propuesta que te hicieron, todo podría quedar en el aire. Deja que tu intuición te guíe y así recibirás la respuesta que tanto deseas, solo sé sincero contigo mismo.

Números de suerte: 44, 39, 2.

Horóscopo de Aries

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

No trates de aparentar lo que no eres y mucho menos si eso tiene implicaciones económicas. Al impresionar a otros podrías quedar en la ruina y fallarte a ti mismo. No tomes decisiones apresuradas, controla tus impulsos.

Números de suerte: 7, 35, 2.

Horóscopo de Tauro

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Podrías buscar nuevos pasatiempos para que te relajes y te distraigas, ya que tus sentimientos estarán más expuestos que nunca. Deja que todo fluya y no fuerces nada. Quien te quiere estará contigo por su propia voluntad.

Números de suerte: 21, 7, 3.

Horóscopo de Géminis

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Deberás hacer algunos cambios en tu relación amorosa, si es que quieres que mejore. Se presentarán algunos problemas familiares, solo toma las cosas con calma. Llegó la hora de que madures y veas las cosas desde otro punto.

Números de suerte: 51, 37, 28.

Horóscopo de Cáncer

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

No satures a tu pareja con demasiadas exigencias porque podría hartarse. Hay una persona que siempre has ignorado, que despertará algunos sentimientos y atracciones en ti, solo recuerda no hacer lo que no quisieras que te hicieran.

Números de suerte: 32, 18, 4.

Horóscopo de Leo

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Tendrás muchas ideas innovadoras para tu trabajo, ya que tu mente se encuentra en su mejor momento. La productividad fluirá y no habrá descanso. Concéntrate en lo que haces en estos días para que observes todas las ventajas y desventajas.

Números de suerte: 22, 10, 12.

Horóscopo de Virgo

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Necesitarás tiempo para tomar ciertas decisiones, así que tómatelo y no te apresures. Habrá también algunos cambios emocionales en cuanto a la relación que tienes con otras personas. Organiza tu vida y no te dejes llevar con todo, toma las riendas.

Números de suerte: 10, 42, 50.

Horóscopo de Libra

ESCORPIÓN

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Deberás adaptarte a lo nuevo que hay en el mundo, incluida la tecnología. Las costumbres tradicionales tienen que quedar atrás si es que quieres avanzar. Tendrás un viaje corto en el que es muy posible que conozcas gente importante.

Números de suerte: 11, 9, 13.

Horóscopo de Escorpio

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Te fortalecerás emocionalmente, lo que provocará que creas en ti mismo incluso más que antes. Trabajarás junto a personas conflictivas, pero los astros te dicen que saldrás librado de eso. No perderás ninguna batalla.

Números de suerte: 37, 6, 45.

Horóscopo de Sagitario

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Deberás ser paciente en cuanto al tema amoroso, ya que sí llegará lo que tanto deseas pero con un poco más de cautela. Tú confías en alguien y eso servirá para sentar las bases de una relación sana y duradera, como tú la querías.

Números de suerte: 1, 34, 15.

Horóscopo de Capricornio

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Tendrás problemas emocionales derivados de una confusión, pero finalmente saldrás triunfante. No es momento de tener una relación formal, es mejor que conozcas primero a la persona y después pienses en tener algo estable.

Números de suerte: 29, 40, 31.

Horóscopo de Acuario

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Recuperarás las ilusiones amorosas que ya dabas por perdidas y eso traerá algunas experiencias que te llenarán de felicidad. La mayoría de tus preocupaciones no son reales, así que analízate y date cuenta de que sueles distorsionar la realidad.

Números de suerte: 14, 1, 8.