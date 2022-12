El horóscopo de Walter Mercado para hoy, jueves 29 de diciembre

escuchar

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este jueves 29 de diciembre.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Recuerda que no todo en la vida es lo material. Enfócate más en ayudar a los que están a tu alrededor. El dinero no te faltará en los próximos días, pero lo mejor es ser precavido y ahorrar. Cuida tus finanzas y no despilfarres en cosas que no necesitas.

Números de suerte: 4, 25, 2.

Horóscopo de Aries

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

El cierre de este año será un poco difícil para ti en cuanto al tema económico. Así que aprovecha cualquier oportunidad que se te presente para generar un ingreso extra. Echa a volar tu imaginación, eso te ayudará a comenzar a materializar todo lo que venga a tu mente.

Números de suerte: 16, 5, 10.

Horóscopo de Tauro

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Deberás intervenir en un conflicto que hay dentro de tu familia desde hace tiempo. Confía en tu instinto y actúa. No esperes a tener la aprobación de alguien para llevarlo a cabo. Sé ultra minucioso con todo lo que pasa a tu alrededor, analizar las situaciones será fundamental al momento de tomar decisiones.

Números de suerte: 11, 50, 32.

Horóscopo de Géminis

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

No confíes en todas las personas que están a tu lado. A veces lo mejor es que te guardes algunas cosas solo para ti porque la gente envidiosa te rodea y buscará afectarte de cualquiera manera. No te pongas en riesgo, tan en el ámbito laboral como en lo personal.

Números de suerte: 15, 17, 47.

Horóscopo de Cáncer

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Si tienes pareja, debes dedicarle más tiempo porque últimamente han estado alejados. Concéntrate en lo que verdaderamente importa y no permitas que el tiempo pase. Tu rutina diaria provocará algunos problemas familiares. No los pases por alto y trata de resolverlos.

Números de suerte: 18, 23, 19.

Horóscopo de Leo

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Debes tener mucho cuidado en lo que a tu salud se refiere. No abandones la actividad física, mantente activo y cuida tu alimentación. Se aproximan buenos tiempos en lo económico, gracias a algunas inversiones que hiciste en el pasado.

Números de suerte: 9, 13, 24.

Horóscopo de Virgo

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Escuchar tu corazón nunca te llevará por el camino equivocado. Así que la recomendación para este jueves es que te enfoques en lo que realmente tú quieres y dejes a un lado a las personas o situaciones que te impiden progresar.

Números de suerte: 27, 33, 10.

Horóscopo de Libra

ESCORPIÓN

(23 de octubre - 20 de noviembre)

A veces tus inseguridades te nublan la vista. En ese sentido, lo ideal es que busques el consejo de alguien de confianza que te ayude a tomar la decisión correcta. Solo recuerda que el mundo es diverso y que las cosas no solo se harán como tú deseas.

Números de suerte: 3, 20, 18.

Horóscopo de Escorpio

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Los astros te guiarán para que comiences una transformación en tu persona. Lo primero que debes practicar es el amor propio, creer lo importante y valioso que eres. Recuerda que atraerás todo lo que te propongas, ya sea positivo o negativo.

Números de suerte: 13, 41, 5.

Horóscopo de Sagitario

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Estarás particularmente creativo y con más energía de la habitual el día de hoy. Puedes aprovechar este momento para comenzar a trabajar en un proyecto que te requiere mucho esfuerzo. Se acercan reuniones cruciales entre amigos, ya sea por diversión o por algún tema laboral que tienen en común.

Números de suerte: 30, 7, 48.

Horóscopo de Capricornio

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Los sueños muchas veces traen significados ocultos. Presta especial atención a ellos en los próximos días, ya que serán tu guía para encontrar el camino de la verdad. Toma en cuenta tus presentimientos, esta vez no estarás equivocado.

Números de suerte: 5, 8, 39.

Horóscopo de Acuario

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Que esta última semana del 2022 sea puro amor para ti. No tengas miedo de transmitir felicidad y paz a tus seres queridos. Esa nueva actitud tuya te ayudará a disfrutar de las cosas más simples de la vida: la naturaleza, los animales y el clima.

Números de suerte: 40, 3, 28.

Horóscopo de Piscis

