El horóscopo de Walter Mercado para hoy, jueves 29 de septiembre

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las predicciones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este jueves 29 de septiembre.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Este jueves, el planeta Venus está de tu lado, sobre todo en cuestiones amorosas. Si no tienes pareja, será el momento correcto para encontrar a alguien. Tu buena vibra provocará que la gente quiera estar cerca de ti.

Números de suerte: 6, 10, 35.

Horóscopo de Aries

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Superarás todos los padecimientos físicos que tenías. También te pondrás al día en todos los trámites que tenías pendientes. Llegó la hora de preocuparte un poco más por tu estado de salud y alimentarte mejor.

Números de suerte: 46, 28, 19.

Horóscopo de Tauro

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Te llegarán algunas buenas noticias del extranjero, quizá algo relacionado con un viaje corto. Tendrás en mente visitar a algunos familiares. Anotarás una victoria en cuestiones laborales y también te anunciarán un embarazo.

Números de suerte: 31, 27, 3.

Horóscopo de Géminis

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Venus se encuentra en tu casa del hogar. Todo lo vinculado con la vivienda se intensificará y te dará una energía positiva. Dejarás de lado las preocupaciones y ahora te enfocarás en resolver los problemas al día.

Números de suerte: 2, 13, 20.

Horóscopo de Cáncer

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Tienes que hacer valer tus derechos frente a quien sea. Tus horas de trabajo y estudio no fueron en vano. Por supuesto que te tendrás que preparar aún más, pero será preciso que hoy te hagas valorarte.

Números de suerte: 14, 25, 9.

Horóscopo de Leo

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Tendrás múltiples oportunidades para ganar y obtener aquello por lo que has trabajado incansablemente. Los planetas se alinean para que tengas todo de una manera más sencilla y podrás cosechar lo que sembraste.

Números de suerte: 12, 16, 7.

Horóscopo de Virgo

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Serás el centro de atención tanto para ti mismo como para las personas que te rodean. Tu personalidad estará más radiante que nunca, por lo que será capaz de robar corazones. Tu poder de conquista se exaltará.

Números de suerte: 11, 1, 23.

Horóscopo de Libra

ESCORPIO

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Se enfatizarán tus deseos por ayudar a otras personas. Lo que puedes hacer es unirte a grupos caritativos para cumplir ese sueño. Siempre tienes que ser consciente de no olvidarte de ti mismo por estar pendiente de otros.

Números de suerte: 33, 2, 15.

Horóscopo de Escorpio

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Hoy tendrás que tomar una decisión muy importante y no puedes hacerlo a la ligera, ya que marcará el rumbo de tu vida. Tienes que tener bien claro lo que deseas. Además, hay alguien que necesitará de tu apoyo este jueves.

Números de suerte: 19, 3, 22.

Horóscopo de Sagitario

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Tienes un deseo muy bien marcado y estás seguro de que puede ser la idea de tu vida. Para otros resulta como una locura, pero si tú sientes que es lo correcto, hazlo. Tendrás a tu lado a una persona que fungirá como tu inspiración.

Números de suerte: 50, 49, 41.

Horóscopo de Capricornio

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

No tienes excusas para no hacer ese viaje. Los astros te dicen que te lances sin miedo y que pongas en marcha lo que tenías en mente. No dejes para mañana las buenas acciones que puedes hacer hoy, tanto por tu pareja como por tu familia.

Números de suerte: 30, 4, 15.

Horóscopo de Acuario

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Tendrás la orientación de una persona en cuestiones espirituales. Para ti será muy funcional porque justo no estás en tu mejor etapa. La recomendación para hoy es dominar tus impulsos y ser consciente de las consecuencias.

Números de suerte: 14, 7, 28.