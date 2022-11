El horóscopo de Walter Mercado para hoy, jueves 3 de noviembre

escuchar

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este jueves 3 de noviembre.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Recibirás buenas noticias relacionadas con tu trabajo, finalmente se realizará algo que esperaste por mucho tiempo. También se comenzará a resolver ese asunto en materia legal que te mantenía en incertidumbre y estrés.

Números de suerte: 9, 5, 20.

Horóscopo de Aries

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Hoy descubrirás que ciertas creencias que tienes no abonan a tu bienestar. Saldrás de falsos tabúes y te decidirás a vivir libremente por fin. Tu vida social se exaltará un poco, solo no confundas la amistad con otras cosas.

Números de suerte: 44, 1, 11.

Horóscopo de Tauro

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Te comprarás este jueves algo que deseabas mucho desde hace tiempo, dado que tu situación económica mejorará y el dinero te llegará en más cantidad. La recomendación es que vivas cada día con la convicción de que triunfarás.

Números de suerte: 46, 19, 31.

Horóscopo de Géminis

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Si estás soltero, los astros te dicen que debes de tener paciencia para encontrar a tu alma gemela. Esa persona especial llegará en cualquier momento. No confíes en cualquier persona a la primera, sé cauteloso.

Números de suerte: 7, 33, 2.

Horóscopo de Cáncer

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Hoy serás la fuente de inspiración de muchas personas y todo lo relacionado con el hogar te interesará. Sí ayudarás a tu familia y amigos, pero también comenzarás a ocuparte más de tu vida personal.

Números de suerte: 2, 14, 35.

Horóscopo de Leo

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Es momento de que pongas límites con una persona de tu familia que está fuera de control, ya sea tu hermano, tu hijo o tu pareja. Puedes darle consejos para orientarlos y que vayan por el camino correcto, pero debe ser con determinación.

Números de suerte: 41, 12, 36.

Horóscopo de Virgo

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Toma este jueves como una señal para aventurarte a hacer cosas diferentes, tanto en temas laborales como personales. Si no sales de tu zona de confort, no lograrás ver más allá y eso te limitará para cumplir tus metas.

Números de suerte: 5, 10, 8.

Horóscopo de Libra

ESCORPIÓN

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Todo lo que te suceda en la vida son lecciones que debes aprender, así que no te lamentes por algo que no te dejó un buen sentimiento. Tienes exactamente lo que te has ganado con tu esfuerzo, tú verás si es mucho o poco.

Números de suerte: 30, 17, 49.

Horóscopo de Escorpio

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Te llegarán nuevas oportunidades de empleo y te darás el lujo de elegir la que más te guste. Lo que más te motivará el día de hoy, es que esas ofertas son de personas que valoran tu trabajo y respetan tus conocimientos.

Números de suerte: 19, 26, 4.

Horóscopo de Sagitario

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Préstale atención a lo que tiene que ver con tu trabajo porque últimamente lo descuidas mucho. Concéntrate en realizar las tareas específicas que te asignaron y organízate para poder cumplirlas todas.

Números de suerte: 20, 18, 13.

Horóscopo de Capricornio

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Todo lo que te emocionaba pero que en realidad era falso por parte de otras personas, desaparecerá de tu vida. Será un golpe duro de inicio, pero verás que todo es para mejor. Tu salud estará muy bien y se verá reflejado en los próximos estudios que te hagas.

Números de suerte: 50, 47, 38.

Horóscopo de Acuario

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Tu familia siempre debe estar en el primer lugar de tus prioridades, es tiempo de que visites a esos familiares que hace mucho no ves porque se encuentran lejos. Debes poner de tu parte para que continúen los lazos.

Números de suerte: 6, 43, 28.

Horóscopo de Piscis

LA NACION