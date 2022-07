El horóscopo de Walter Mercado para hoy, jueves 7 de julio

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las predicciones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este jueves 7 de julio.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Este jueves podrías invertir tu tiempo en una actividad que te llene más de cosas positivas, un pasatiempo para resaltar tus talentos artísticos. Se resolverá aquello que te preocupa en cuanto a la familia, así que no te alteres

Números de suerte: 18, 45, 12.

Horóscopo de Aries para este 7 de julio

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Planifica todo con anticipación para que te salga bien. Todo lo relacionado con viajes te traerá mucha suerte y buenas energías. La inquietud y ganas por hacer las cosas rápido te hace cometer grandes errores.

Números de suerte: 5, 36, 10.

Horóscopo de Tauro para este 7 de julio

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Ante los problemas sueles apresurarte, pero lo único que tienes que hacer hoy es buscar nuevas alternativas porque para todo hay solución. Sigue el ejemplo de otros que han seguido el camino que tú deseas y que han triunfado.

Números de suerte: 36, 16, 50.

Horóscopo de Aries para este 7 de julio

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Hoy podrás expresar de manera abierta todas las ideas que tienes en mente porque tu creatividad se hace presente. Deseas un amor bonito y correspondido y tu fuerza de voluntad te hará encontrarlo muy pronto.

Números de suerte: 10, 8, 34.

Horóscopo de Cáncer para este 7 de julio

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Las oportunidades existen solo falta que tengas fe en ti mismo para que se te abras muchas puertas. Tu vida sentimental va mejor de lo que crees. Se materializará todo aquello que siempre has soñado, solo si piensas positivo.

Números de suerte: 20, 17, 2.

Horóscopo de Leo para este 7 de julio

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Es momento de llevar a cabo todos los cambios que siempre has querido hacer y que por alguna u otra razón no te has atrevido. Tu alimentación debe ser una prioridad, ya que tu salud física está ligada a tu salud emocional.

Números de suerte: 33, 1, 24.

Horóscopo de virgo para este 7 de julio

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Organiza tu día para que puedas estar tranquilo y seguro de lo que vas a hacer. También recarga tus energías físicas y emocionales. Hoy es un buen día para potencializar tus vibras positivas y el amor te traerá algunas sorpresas.

Números de suerte: 5, 33, 19.

Horóscopo de Libra para este 7 de julio

ESCORPIÓN

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Muéstrales a los demás tu faceta dulce y sutil porque la postura arrogante que sueles adoptar no les cae bien a muchos. No envidies lo que tienen los demás. Tú también puedes y serás exitoso, solo debes creer en tus sueños.

Números de suerte: 7, 19, 5.

Horóscopo de Escorpio

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Los negocios irán de maravilla para ti este jueves porque ejercerás un control por completo. Lo laboral es lo tuyo y justo hoy poseerás el poder mental que se necesita para salir exitoso. Por fin vuelves a estar sano y con exceso de vitalidad.

Números de suerte: 2, 9, 14.

Horóscopo de Sagitario

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

El crecimiento espiritual siempre debe ser de las cosas más importantes, así que escucha las preocupaciones de otros para que puedas tomarlas como referencia. Trabaja para que en tu relación amorosa solo se tengan paz y comprensión.

Números de suerte: 4, 20, 31.

Horóscopo de Capricornio

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

A tu pareja le gusta que le des atención porque se siente amada y hoy será el día perfecto para que se la demuestres. Nunca mezcles el trabajo con tu vida personal, debes aprender a separarlo y a desconectarte de uno, cuando estés en el otro.

Números de suerte: 14, 3, 29.

Horóscopo de Acuario

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Todo lo que te atrasa o estresa debe ser eliminado de tu vida. Comienzas el día muy feliz, por lo que es un buen momento para emanar energías positivas y eliminar todo lo negativo. Eres la única persona que tiene su destino en su poder.

Números de suerte: 11, 45, 6.