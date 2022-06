El horóscopo de Walter Mercado para hoy, jueves 9 de junio

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las predicciones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este jueves 9 de junio.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Podrás ganarte el corazón y la confianza de cualquier persona porque tu poder de persuasión estará más activo que nunca. Prioriza pagar tus deudas para que puedas estar tranquilo. Están por llegar nuevas oportunidades.

Números de suerte: 13, 27, 31.

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Enfrenta los problemas como lo que eres: un triunfador; tampoco finjas lo que no sientes, recuerda que ser tú mismo es ser tu mejor versión. Que el miedo y la inseguridad no sean un obstáculo para alcanzar el éxito. Habla con la verdad.

Números de suerte: 18, 32, 41.

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Un nuevo capítulo está por llegar a tu vida y debes estar preparado para vivirlo. No insistas en lo que sabes que no te conviene, mejor espera lo que viene en camino. No te lances a aventuras profesionales sin antes asesorarte legalmente.

Números de suerte: 7, 23, 34.

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Cuida tu peso y tu alimentación, porque es momento de prestar atención a tu salud y todo tipo de adicciones. Toma las riendas de tu equipo y define quiénes trabajan para ti y quiénes trabajan contigo, lo disfrutarás.

Números de suerte: 19, 46, 25.

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Se aclararán algunas dudas que tenías en el tema amoroso, y la confianza volverá a predominar en ti y tu relación. Todo cambio que ocurra en tu vida será para tu bienestar. Tómalo con buena energía. Ya no serás la víctima de nadie.

Números de suerte: 1, 50, 40.

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Darás mayor libertad a los que dependen de ti y comenzarás a tomar el control de tu propia vida. Lo que antes te hizo llorar, ahora te sacará algunas risas porque tu fortaleza es más grande y te ayudará a salir adelante.

Números de suerte: 37, 14, 49.

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Aléjate de toda persona que te frene o que no te permita llegar al éxito. Reflexiona para ti y aclara qué es lo que quieres y a quiénes vas a conservar en tu vida. Perdona a la gente del pasado, aún cuando ya no quieras estar cerca de ellos.

Números de suerte: 35, 19, 5.

ESCORPIÓN

(23 de octubre - 20 de noviembre)

La prosperidad llegará y con ella nuevas oportunidades de empleo; recuerda que solo debes pedirlo al universo y todo lo que te pertenece llegará por añadidura. Ahora tendrás más facilidad para demostrar tus talentos.

Números de suerte: 45, 18, 7.

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Toma decisiones con mucha fe y determinación, no te arrepientas de lo que has hecho en el pasado. Recuperarás tanto tu salud mental como física, por lo que estarás abierto a nuevos caminos. Ve a por ello, que vas a ganar.

Números de suerte: 29, 6, 12.

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Lo que ayer considerabas difícil, hoy se transforma en algunas lecciones de vida. Tu mente se aclara y esto te ayudará a vislumbrar el éxito en algunas nuevas empresas. Limpia tu closet y todo lo que ya no usas para renovar tu energía.

Números de suerte: 20, 17, 9.

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Le dices adiós al miedo y a la inseguridad, hoy te atreverás a hacerlo todo, razón por la que llamarás la atención a donde quiera que vayas. En materia profesional, vienen algunos éxitos y te irá tan bien, que todos hablarán sobre ti.

Números de suerte: 4, 10, 38.

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

No te dejes engañar ni manipular por gente que solo busca aprovecharse de ti. Abre los ojos y despídete de quien no te haga bien. Recuerda que la intuición existe y que si tu corazón te da una señal, es porque sí sucede algo.

Números de suerte: 2, 11, 33.