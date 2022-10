El horóscopo de Walter Mercado para hoy, lunes 17 de octubre

escuchar

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las predicciones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este lunes 17 de octubre.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Las ideas que tendrás este lunes serán del agrado de todos, principalmente de tus superiores. También deberás darle mucha atención a una persona que la demandará y te reencontrarás con viejas amistades.

Números de suerte: 33,46, 28.

Horóscopo de Aries

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Te sentirás un poco más conectado con el exterior y te regirás por las vibraciones que mandas al Universo. Todo lo espiritual estará elevado en tu vida. Harás nuevas amistades, que serán bastante duraderas.

Números de suerte: 13, 9, 37.

Horóscopo de Tauro

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Debes descansar de las labores que tienes. No te sobre exijas y aprende a darte tus espacios para disfrutar del entorno. Trata de no limitar a otros con tus acciones, aun cuando no lo hagas a propósito.

Números de suerte: 21, 8, 11.

Horóscopo de Géminis

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Será un inicio de semana bastante placentero. Compartirás tu energía con amigos, conocidos y todas las personas con quienes disfrutes de estar en compañía. Alguien criticará tu forma de vestir, pero tienes todo para defenderte.

Números de suerte: 17, 50, 1.

Horóscopo de Cáncer

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Tu personalidad irá más allá. Impresionarás a todas las personas que estén a tu lado, solo no olvides llevar siempre una sonrisa y una buena actitud. Tu buen gusto y el cómo tratas a las personas te hace ser bastante especial.

Números de suerte: 19, 5, 15.

Horóscopo de Leo

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

La buena comunicación es la clave para mantener relaciones estables: tanto en el trabajo como en la vida personal. Hoy pondrás todo tu empeño en tener una vida más saludable y los astros te ayudarán a lograrlo.

Números de suerte: 5, 24, 16.

Horóscopo de Virgo

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Préstale atención a tus sueños en estos días, porque podrían revelarte algo inesperado y que te ayude a ir por el camino correcto. Todos los problemas se resolverán, no debes preocuparte. Las señales del Universo te ayudarán.

Números de suerte: 40, 6, 30.

Horóscopo de Libra

ESCORPIO

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Algo que comenzó con una amistad se convertirá en una relación más amorosa y pasional. Hoy sabrás de quién se trata. Comenzarás a ver un poco más claras tus metas y tendrás bien definido lo que quieres para el futuro.

Números de suerte: 10, 27, 19.

Horóscopo de Escorpio

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Te mereces un descanso, ya que has trabajado demasiado. Puedes intentar distraerte al hacer planes con esa persona que te agrada. Por otro lado, aclara los malentendidos que puedan generarse en tu hogar y exige tus derechos.

Números de suerte: 41, 8, 20.

Horóscopo de Sagitario

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Tendrás una sorpresa por parte de la persona que estaba alejada de ti y que no veías desde hace mucho tiempo. Aprende a sobrellevar las situaciones y adaptarte a lo que la vida te da, no seas tan obstinado porque te frustrarás.

Números de suerte: 2, 14, 33.

Horóscopo de Capricornio

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Si tienes la oportunidad de ver cómo funciona la competencia, hazlo. Esa será la manera en que puedas conocer sus secretos. También te ayudará a contactarte con personas más influyentes. Llevarás a cabo cambios en tu estilo de vida.

Números de suerte: 6, 10, 12.

Horóscopo de Acuario

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Es importante que cuides un poco más tu salud, ya sea desde la alimentación o el ejercicio. Puedes rodearte de personas que lo hagan para que te inspiren. El intercambio de ideas con alguien, te llevará a verlo de diferente manera.

Números de suerte: 4, 14, 40.

Horóscopo de Piscis

LA NACION