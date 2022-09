El horóscopo de Walter Mercado para hoy, lunes 19 de septiembre

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las predicciones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este lunes 19 de septiembre.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

No te dejes llevar por las apariencias, no todo es lo que parece y a veces las personas son más que una cara agradable. Lo más importante es que evalúes el espíritu de cada una y te enfoques en cómo son con los demás.

Números de suerte: 41, 26, 11.

Horóscopo de Aries

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

No te detengas en el propósito de seguir tus sueños. Llegará el momento en que los cumplas y te agradecerás por haber confiado en ti mismo. Aprende a definir tus prioridades para que sepas qué es lo que realmente quieres.

Números de suerte: 14, 36, 31.

Horóscopo de Tauro

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Comenzarás la semana con nuevas fuerzas y ganas de enfrentar todo lo que se avecine. Si pones empeño en superarte, los éxitos llegarán por añadidura. La meta llegará muy pronto, solo relájate y abre tu mente.

Números de suerte: 25, 18, 45.

Horóscopo de Géminis

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Muy pronto se hará realidad todo aquello que deseas. Ahora tienes el poder de transformar todo lo negativo en algo positivo. Por otro lado, estarás en tu mejor momento y llamarás la atención de cualquier persona que te mire.

Números de suerte: 9, 4, 15.

Horóscopo de Cáncer

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Este lunes cuídate de problemas de estómago porque podría haber consecuencias con algo que comiste. Evita cualquier exceso que pueda dañar tu salud. Por otro lado, será esencial que cumplas con lo que prometiste.

Números de suerte: 10, 17, 2.

Horóscopo de Leo

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Estarás más consciente de tus fallas y tus defectos, lo que te permitirá corregir cualquier situación que no te haga bien. Eso te hará sentir mejor y más tranquilo. Además, experimentarás un cambio en tu manera de ser.

Números de suerte: 22, 5, 36.

Horóscopo de Virgo

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Rodéate de gente que te aporte algo positivo, tanto espiritual como mentalmente. Recuerda que lo más importante en este momento es crecer, y solo se logra al estar junto a personas que tienen el mismo objetivo.

Números de suerte: 17, 34, 29.

Horóscopo de Libra

ESCORPIÓN

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Se intensificarán tus sentimientos por una persona que no está contigo. Eso te hará sentir frustrado, pero lo que tienes que hacer es enfrentar la realidad. Cierra ese capítulo de tu vida para que puedas comenzar uno nuevo.

Números de suerte: 5, 21, 39.

Horóscopo de Escorpio

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

No te desanimes ante el fracaso. Una caída o derrota no significa que la lucha está perdida. Reconócete el esfuerzo que has hecho en salir adelante. Además, tendrás nuevas oportunidades para alcanzar tus objetivos.

Números de suerte: 6, 3, 21.

Horóscopo de Sagitario

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Tendrás que ser un poco más tolerante con las personas que te rode. Por otro lado, será necesario que te mantengas alejado de cualquier conflicto en el trabajo. No te conviene por ahora.

Números de suerte: 8, 44, 3.

Horóscopo de Capricornio

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Tienes que aprender a dominar tus sentimientos y esa sensibilidad que hace que los demás te lastimen fácilmente. No permitas que cualquier persona entre en tu vida con el poder de herirte. Vive el presente y enfócate en ti.

Números de suerte: 2, 50, 4.

Horóscopo de Acuario

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Tendrás nuevas oportunidades de éxito, solo debes aprovecharlas en el instante porque nada dura para siempre. Proyéctate con seguridad y sé estable en todo lo que digas. Nunca flaquees ante tus enemigos ni dudes de tus habilidades.

Números de suerte: 38, 5, 14.