El horóscopo de Walter Mercado para hoy, martes 13 de septiembre

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las predicciones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este martes 13 de septiembre.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Es un buen día para comenzar a valorar un poco más todo lo espiritual en lugar de lo material. Encuentra la verdadera esencia de cada cosa. Por otro lado, los astros te dicen que sigas lo que te dice tu corazón, es lo correcto.

Números de suerte: 45, 8, 30.

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Llegó el día de comenzar con ese nuevo proyecto que tienes en mente, ya que te dará buenas ganancias. Como por arte de magia, comenzarán a abrirse puertas que antes estaban cerradas y la abundancia florecerá.

Números de suerte: 19, 4, 36.

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Hoy clarificarás esas metas que todavía no tenías bien establecidas. Eso te servirá para que los lleves a la realidad. Sácale provecho a los talentos que la vida te brindó, ponlos en práctica sobre todo para tu beneficio.

Números de suerte: 27, 5, 49.

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Tienes que aprender a decir que no, recuerda que tú estás primero que todo. Hacer algo que no te gustaría o que no te hace sentir bien solo por no negarte, es lo peor que puedes hacerte a ti mismo. Eres prioridad.

Números de suerte: 3, 44, 12.

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Escucha los consejos de quienes ya vivieron lo mismo que tú. No está mal guiarte con alguien. Respecto a la economía, tendrás que cuidar más tu dinero porque se aproximan más responsabilidades y gastos imprevistos.

Números de suerte: 2, 35, 32.

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

La sinceridad es buena, pero no cuando sobrepasa los límites y lastima a alguien más. Evita hacer esos comentarios que tienes en mente porque podrías herir susceptibilidades. En el amor, comenzarás a sanar heridas viejas.

Números de suerte: 8, 20, 9.

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Los astros te dicen que habrá días de mucha diversión y aventura esta semana para que estés preparado. También que pongas en práctica toda la creatividad que se exaltará en ti. Podrías aprovecharla para obtener tus objetivos.

Números de suerte: 17, 4, 46.

ESCORPIÓN

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Una de las maneras de llegar al éxito es programándote. Sigue adelante con tus planes y trata de realizar todo lo que tengas en mente. Si creías que la vida te había dejado a la deriva, en realidad era solo el inicio de algo increíble.

Números de suerte: 10, 45, 32.

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Toma todas las precauciones al salir de viaje, enciende tus alertas para que no tengas retrasos de última hora. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y sobre todo, no dejes nada para el último momento.

Números de suerte: 5, 36, 17.

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Es un buen momento para descansar de todo y de todos. Que tus responsabilidades no te quiten el derecho de darte tiempo para ti mismo. Olvídate de las tensiones y aprende a relajarte cuando sea necesario.

Números de suerte: 33, 40, 12.

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Tu estabilidad económica es muy importante para el bienestar en tu vida. Si bien algunos podrían pensar que eres ambicioso, la realidad es que siempre te gusta ir por todo. Toma los riesgos necesarios para lograrlo.

Números de suerte: 20, 36, 2.

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Sé prudente con tus finanzas. Está bien darse algunos gustos, pero siempre hay que cuidar los gastos innecesarios. Trata de no caer en las tentaciones y tener más control en tus tarjetas. Demuéstrate que sí puedes.

Números de suerte: 14, 9, 17.