El horóscopo de Walter Mercado para hoy, martes 20 de septiembre

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las predicciones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este martes 20 de septiembre.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Es el momento de invertir tu dinero porque todo se te dará bien. Los planetas te darán la energía necesaria para ir en busca de nuevas oportunidades financieras. Tu creatividad se exaltará.

Números de suerte: 14, 33, 11.

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Debes comenzar a preocuparte más por ti y tu imagen personal. Consiéntete y cómprate objetos personales nuevos: ropa, accesorios y cualquier cosa que necesites. Respecto al amor, se levantará una alerta.

Números de suerte: 6, 21, 9.

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

No dejes de lado tus obligaciones financieras: ponte al día en tus pagos y no gastes más de la cuenta. Analiza muy bien cada paso que vayas a dar respecto a los negocios. No pongas en juego todo lo que ya ganaste.

Números de suerte: 18, 26, 30.

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Tu creatividad será la mejor aliada para sacar ideas nuevas en tu trabajo. Todo lo que te venga a la mente el día de hoy aplícalo. Los resultados serán inmediatos siempre y cuando inviertas dedicación y pasión.

Números de suerte: 31, 4, 17.

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Aún cuando tengas mucho trabajo, busca un espacio de ocio y de esparcimiento. Estar bien contigo mismo es de vital importancia. Busca tiempo para desconectarte de lo profesional e incluso de todos los aparatos electrónicos.

Números de suerte: 30, 1, 12.

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Es momento de llevar a cabo tus obligaciones, pero sin perder el control. Nunca te excedas porque los daños físicos por trabajo no son nada buenos. Por otro lado, se aproximan momentos de cambios y nuevos comienzos.

Números de suerte: 19, 5, 1.

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Tendrás más intuición de la normal y eso te ayudará a descubrir detalles secretos en ciertas situaciones. Ponle mucha atención a tus sueños porque esta noche podrían ser predictivos. Practica la meditación para que domines ese don.

Números de suerte: 8, 15, 44.

ESCORPIÓN

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Tu personalidad siempre sobresale y este martes te brindará las oportunidades necesarias en cuanto a lo profesional. Estás más cerca de salir de esa situación no favorecedora. Podrías comprar más artículos electrónicos de primera necesidad.

Números de suerte: 10, 27, 8.

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Todo lo relacionado con las ventas está bien plantado para este martes. Te irá bien y los astros te ayudarán a resolver ciertas incógnitas al respecto. Tu personalidad te ayudará a exponer tus ideas de mejor manera y captar la atención de todos.

Números de suerte: 43, 20, 6.

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Trabajar en equipo será tu mejor opción. Es la única manera de obtener los resultados que esperas, ya que habrá cooperación de varias personas. Permite que todo fluya con naturalidad y que tengas que invertir lo menos posible.

Números de suerte: 36, 13, 28.

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Pon atención en lo que comes porque el exceso de alimentos dañinos te podría traer afecciones próximas. Una dieta saludable sería la mejor opción por ahora. Es momento de poner más interés en tu salud.

Números de suerte: 3, 9, 4.

PISCIS

(18 de feb. - 19 de marzo)

Ese proyecto que ya empezaste requiere de tu mayor esfuerzo, también ese que apenas piensas en comenzar. Lo importante es alcanzar el resultado deseado. Vencerás cualquier obstáculo que se te presente.

Números de suerte: 7, 12, 46.