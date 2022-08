El horóscopo de Walter Mercado para hoy, martes 30 de agosto

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las predicciones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este martes 30 de agosto.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Es preciso que le digas a tu pareja lo que sientes, pero no a manera de reproche sino desde el corazón. Si después de decirle no hay un cambio, llegó el momento de cerrar ese ciclo porque te producirá más dolor si no lo haces.

Números de suerte: 22, 8, 9.

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

No todos tienen los mismos ideales que tú y este martes será fundamental que lo comprendas. Te la pasarás muy bien con tus amigos o en cualquier otra actividad en grupo. Enfoca tus energías en unir, no en sembrar la discordia.

Números de suerte: 21, 3, 4.

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

No vayas hacia adelante con nadie sin antes verificar que son las personas correctas, para eso te servirá tu intuición. Tienes en puerta un proyecto o una idea creativa que te hará trabajar con más energía este martes.

Números de suerte: 1, 17, 11.

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Querrás sobresalir en lo que hagas a toda costa, no aceptarás un no por respuesta porque pretendes realizar tus metas en el menor tiempo posible. Tendrás la ayuda de tu creatividad.

Números de suerte: 16, 8, 12.

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Recuerda que la gente no hace las cosas si no le nacen, si ese es tu caso no te sentirás satisfecho. Tendrás que analizar con quiénes sí quieres estar.

Números de suerte: 13, 12, 6.

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Trabajarás alejado porque no te gusta escuchar lo que los demás tienen para decirte, ya que regularmente critican tu vida o tus acciones. Trata de mantenerte positivo para que tu futuro mejore. No te rindas.

Números de suerte: 6, 12, 34.

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Desearás tomar el control de tu economía lo más pronto posible porque sientes que las riendas están sueltas. Una buena idea puede ser comenzar a trabajar por tu cuenta. No dejes que la armonía familiar decaiga.

Números de suerte: 36, 49, 21.

ESCORPIÓN

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Que los obstáculos imprevistos no bajen tu ánimo, ya llegará el momento de triunfar aún más de lo que ya lo haces. Los recursos necesarios para solucionar todo lo que te aqueja y salir adelante tocarán tu puerta.

Números de suerte: 7, 18, 22.

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Tu cuerpo te agradecerá que comiences con un nuevo programa de ejercicios, es ahora o nunca. Los astros te dicen que te enviarán la motivación necesaria. Analiza las situaciones antes de tomar una decisión.

Números de suerte: 35, 17, 8.

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Sentirás que muchas personas no te comprenden y llegas a sentirte insatisfecho con las respuestas que te dan, pero ten en cuenta que es porque tus emociones son intensas en estos momentos. Se cierra un ciclo para abrir uno nuevo.

Números de suerte: 17, 15, 8.

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Trabajar con tu pareja no siempre es una buena opción porque regularmente se dan las luchas de poder y eso te sucederá este martes. Una de dos, o lo usas para comenzar una batalla o para aprender a usar la diplomacia.

Números de suerte: 15, 4, 9.

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Tienes muchas responsabilidades laborales y es importante que establezcas un acuerdo de tus prioridades. No dejes para mañana lo que puedes hacer el día de hoy, no importa si no sale perfecto, lo que necesitas es ponerte al día.

Números de suerte: 7, 28, 3.