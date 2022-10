El horóscopo de Walter Mercado para hoy, martes 4 de octubre

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las predicciones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este martes 4 de octubre.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Llegó el momento de renovar energías en tu casa, ya sea en un reacomodo o una remodelación completa. Tendrás intenciones de pasar más tiempo con tu familia. Y, en el ámbito laboral, se cumplirá un proyecto.

Números de suerte: 5, 10, 25.

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Préstale atención a tu intuición respecto al dinero. Tú sabrás cómo invertirlo y también guardarlo para que se multiplique. Hoy deberás adaptarte a todos los cambios que lleguen a tu vida. Sé más flexible.

Números de suerte: 40, 2, 13.

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Este martes tus emociones no tendrán un centro, estarán muy inestables y de un lado para el otro. Solo recuerda que es pasajero y no te dejes llevar ni por la felicidad ni la tristeza. Tu círculo social se expandirá.

Números de suerte: 8, 22, 2.

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Te encontrarás con la posibilidad de dirigir tu vida hacia donde te guste porque las opciones no faltarán. Es un buen día para invertir en todo lo que destaque tu personalidad, no será dinero tirado a la basura.

Números de suerte: 44, 18, 5.

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Tienes la capacidad de hacer que la paz te rodee, por lo que hoy serás el mediador de un conflicto que hay en tu casa. Tus amigos jugarán un papel importante en una situación que se te presentará.

Números de suerte: 29, 15, 8.

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

En algunas ocasiones, tus intenciones pueden ser malinterpretadas. Bien dicen que no hagas cosas buenas que parezcan malas. Aclara las dudas de las personas a las que puedes llegar a confundir.

Números de suerte: 11, 23, 50.

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Estarás más espiritual que nunca y con ganas de hacer florecer tu energía. Tómate un tiempo para realizarlo. También habrá sucesos amorosos que te dejarán sorprendido, ya que alguien te confesará su amor.

Números de suerte: 20, 15, 1.

ESCORPIÓN

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Tu manera de ver la vida cambiará radicalmente y ahora querrás ser una persona más independiente. Solo no te olvides de tu familia. Por otro lado, no descuides tu salud y continúa con el régimen alimenticio.

Números de suerte: 16, 42, 15.

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Podrás llevar a cabo todo lo que te propongas porque tienes el apoyo incondicional de tu familia. No te rindas y sigue adelante con tus planes. También utiliza tu intuición para poder decidir mejor.

Números de suerte: 4, 35, 6.

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

No dejes que tu mal carácter influya en tus relaciones personales. A veces tus obligaciones y tu trabajo te hacen estallar, pero no es lo correcto. Tienes que hacer un esfuerzo para balancear tu vida.

Números de suerte: 4, 8, 30.

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Confía más en tus propias ideas y no dejes que nadie las cambie. Tu situación económica mejorará el día que seas más positivo y trabajador. No le temas al fracaso, si te esfuerzas no habrá lugar para eso.

Números de suerte: 13, 4, 17.

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

El futuro tiene una pinta positiva para ti. Todo lo que deseas se cumplirá y no tienes que preocuparte por nada más que por trabajar como ya lo haces. Solo aprende a disfrutar de tus logros.

Números de suerte: 6, 17, 14.