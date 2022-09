El horóscopo de Walter Mercado para hoy, martes 6 de septiembre

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las predicciones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este martes 6 de septiembre.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Debes aprender a ser un poco más selectivo con las personas que te rodean. Además, este martes te verás en la necesidad de expresar lo que sientes, así como todos los talentos que tienes ocultos. No pienses en el qué dirán.

Números de suerte; 6, 10, 43.

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Estás en tu mejor momento para vivir la vida y sobre todo para comenzar a ganar tu propio dinero. Las decepciones amorosas surgen de la idea que tienes de alguien. Aprende a no idealizar a nadie ni esperar lo mismo que tú das.

Números de suerte: 22, 18, 51.

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Se impone que guardes todo el dinero que llega a tus manos. Podrías necesitarlo en un futuro para una emergencia. Tienes una racha de buena suerte que provocará que te lleguen oportunidades. Aprovéchalas.

Números de suerte. 31, 29, 41.

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Aún te queda un largo camino por recorrer, pero los astros te dicen que ahora será sin sufrimientos. Ya llegó tu momento de brillar y de disfrutar todo lo que llega a ti. Eso sí, analiza cada una de las opciones para que elijas la correcta.

Números de suerte: 16, 40, 13.

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

El amor estará en su mejor versión este martes y los días que siguen. Robarás miradas en donde quiera que vayas, además de que se formalizarán algunas relaciones. Continúa seguro de ti mismo y no te dejes vencer por nada.

Números de suerte: 15, 41, 49.

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Te atraerá mucho cumplir los nuevos retos que hay en puerta. Querrás entrar en lo desconocido y probar todo lo nuevo que hay en tu vida. Por otro lado, el dinero llegará de manera imprevista gracias al pago de una deuda.

Números de suerte: 20, 8, 15.

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Las presiones familiares ya no formarán parte de tus preocupaciones. Finalmente te liberarás de las responsabilidades que no te pertenecen. No temas a los cambios, atrévete a dar ese paso aunque suene riesgoso.

Números de suerte: 4, 33, 9.

ESCORPIÓN

(23 de octubre - 20 de noviembre)

La prueba que tenías que pasar con cada fracaso y la lección que tenías que aprender, ya está en ti. Ahora lo que sigue es brillar y cumplir tus objetivos. El aspecto económico mejorará con tu buena racha. No te enfoques en quien te desea el mal.

Números de suerte: 4, 2, 16.

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Este martes dejarás los hábitos que no te traen nada bueno. En cuestiones del amor, si estás soltero encontrarás a la persona ideal, y si ya tienes pareja pasarás una velada muy romántica. Además, se fortalecerán los lazos.

Números de suerte: 36, 15, 47.

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Proponte a enfrentar los nuevos retos con una actitud un poco más positiva. Te llegará una señal divina para que sepas qué hacer. Una de tus amistades se acercará a ti para ayudarte y será uno de tus apoyos en los obstáculos.

Números de suerte: 1, 10, 35.

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Ya superaste todas las malas rachas que se vinieron contra ti. Ahora es momento de dejar de lado los odios y resentimientos que habitan en tu corazón. Encuentra un balance en tu vida y libérate de lo negativo.

Números de suerte: 12, 6, 23.

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

No le entregues a nadie tu corazón por completo. Las buenas amistades sí existen, pero también pueden traicionar. Antes de comprometerte con tu pareja, estudia si realmente es lo que quieres. Esto te evitará sufrimientos futuros.

Números de suerte: 19, 5, 36.