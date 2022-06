El horóscopo de Walter Mercado para hoy, martes 7 de junio

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las predicciones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este lunes 6 de junio.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

No te pongas barreras a ti mismo que no existen. Hay que tocar puertas hasta que las oportunidades lleguen. Explora el mundo sin miedo, lánzate a la aventura y recárgate de vibraciones positivas. Medita, siempre es una buena idea para estar alerta.

Números de suerte: 6, 45, 3.

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

La fuerza de voluntad que posees es una de tus más grandes cualidades, así que aprovéchala para llegar a lugares inimaginables. Tu vida sentimental mejorará; llega un nuevo amor. Si algo no te ofrece estabilidad, déjalo ir.

Números de suerte: 40, 17, 6.

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Tienes algo que te hace muy especial y atractivo en los ojos de los demás, hazte notar. Si algo no te gusta o te desagrada se nota y los astros hoy te indican que tus expresiones te delatarán. Toma las cosas con calma.

Números de suerte: 13, 9, 21.

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

El amor no es una fantasía ni como en las películas, así que aterriza y plántate en la realidad; no permitas que nadie juegue con tus sentimientos. Mantén en tu vida lo que realmente te conviene, para ayudarte a crear nuevos horizontes.

Números de suerte: 11, 22, 3.

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Cualquier manera de expresión que desarrolles te funcionará para crecer; manifiesta tu creatividad de todas las maneras posibles, será un éxito. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, ya que alguien podría copiar tus ideas.

Números de suerte: 38, 2, 15.

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Podrás enfrentar todos los problemas que se te presenten sin tener que pedirle ayuda a nadie. Tu determinación será la pieza clave para atravesar los obstáculos. Tus sueños se realizan, por fin sale el sol después de la tormenta.

Números de suerte: 3, 10, 5.

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Te llegan noticias del extranjero que te alegrarán el día, ya que es de alguien muy especial para ti. No le tengas miedo a nada, recuerda la frase: “A lo único que hay que tenerle miedo, es al miedo”. Busca la felicidad, haz cosas que te hagan sentir bien.

Números de suerte: 10, 31, 9.

ESCORPIÓN

(23 de octubre - 20 de noviembre)

El amor no se dará bien: diviértete con esa persona, pero ten cuidado porque quizá no pase de una simple amistad. Todos los días haz afirmaciones positivas, recuerda que la fe lo es todo y que así se logran las metas. Estarás más intuitivo.

Números de suerte: 12, 6, 40.

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Pasa página y deja de vivir en el pasado, el rencor no es nada bueno, sigue con tu vida y cierra de una vez ese capítulo. Tu imaginación suele correr muy fácil, así que utilízala para adentrarte en nuevos proyectos, que estos se darán muy bien.

Números de suerte: 22, 35, 4.

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

No seas lo que no quieres que otros sean contigo: no fomentes lo que tanto criticas. Haz algo por ti y no permitas que nadie te controle, darse tiempo a uno mismo siempre es esencial para mantener la tranquilidad. No cuentes tus proyectos a todos.

Números de suerte: 10, 45, 5.

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

La tensión en el trabajo estará a la orden del día, pero debes estar tranquilo y enfocar tu energía en lo positivo. Deja espacio para el descanso dentro de tu rutina, ya que muchas veces eso trae más perjuicios que beneficios.

Números de suerte: 44, 3, 29.

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Te llegan noticias inesperadas, así que no dudes en tomar todo lo que sea para ti. Te conviene. Es momento de buscar la paz y ayudar a otros sin mirar a quién. Alguien que te lastimó se acercará para pedir perdón.

Números de suerte: 8, 41, 32.