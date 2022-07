El horóscopo de Walter Mercado para hoy, miércoles 13 de julio

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las predicciones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este miércoles 13 de julio.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Comenzarás a valorar toda la experiencia que adquiriste en los últimos meses, ya que te será funcional para enfrentar nuevos retos que se aproximan. La luna llena que entra hoy te ayudará a reorganizar muchos aspectos.

Números de suerte: 18, 2, 46.

Horóscopo de Aries

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

No le guardes rencor a gente de tu pasado, perdónalos y olvídalos. No te alejes de las personas que siempre te han brindado tu confianza, es mejor que sigas en constante comunicación con ellos. Toca puertas, que se te abrirán.

Números de suerte: 2, 18, 51.

Horóscopo de Tauro

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Te saturaste de mucho trabajo en los últimos días, así que necesitas distracciones que te hagan sentir más tranquilo. Te empezarás a ocupar de ti mismo y eso no les gustará a muchos. Deja de preocuparte por quienes no siguen tus consejos.

Números de suerte: 32. 15, 3.

Horóscopo de Géminis

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

No te ates a las personas que sabes que no te darán felicidad, la vida se trata de hacer lo que tú quieres, no lo que otros quieren. Un ser querido te exigirá formalizar la relación, pero quizá tú todavía no te sientas preparado.

Números de suerte: 50, 4, 33.

Horóscopo de Cáncer

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Te darán más responsabilidades en el hogar relacionadas con el cuidado de los niños. Tu pareja tendrá algunas mejoras económicas de las cuales te beneficiarás. La luna llena te dará una subida de creatividad, aprovéchala.

Números de suerte: 6, 30, 21.

Horóscopo de Leo

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

El esfuerzo que te pongas a las cosas será esencial este miércoles. Tú sabes hacer demasiadas cosas que hoy podrías comenzar a poner en práctica, ya que te dejarán beneficios económicos. Agradece lo que la vida te dio hasta ahora.

Números de suerte: 19, 7, 14.

Horóscopo de Virgo

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Comparte todo lo que te preocupa con la persona que te dé confianza y que te haya demostrado que su amistad es incondicional. Cuida de tu salud, pero no solo la física, sino también la mental, espiritual y por supuesto el ámbito profesional.

Números de suerte: 7, 39, 12.

Horóscopo de Libra

ESCORPIÓN

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Aprovecha la energía positiva que tendrás este miércoles para comenzar algo nuevo. De tu estado de ánimo dependerá el éxito que tengas a nivel personal y profesional. Te animarás a mudarte a un lugar diferente.

Números de suerte: 16, 8, 20.

Horóscopo de Escorpión

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Estarás más unido a todos tus seres queridos, ya que tu familia cobrará más importancia de la que le has dado. Te llegarán sorpresas muy agradables, así que debes estar preparado mentalmente para disfrutarlas al máximo.

Números de suerte: 40, 3, 25.

Horóscopo de Sagitario

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Te pondrás en contacto con algunas personas de tu pasado e incluso recobrarás la amistad que tenías con ellos. Se aproxima una sorpresa muy amena por parte de alguien muy cercano a ti. Regresa alguien que significó mucho en tu vida

Números de suerte: 50, 2, 1.

Horóscopo de Capricornio

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

La luna llena te ayudará a ser más creativo y con ello realizar actividades artísticas como la música, el canto, la pintura y hasta la decoración. No habrá límites para ti. Estarán junto a ti las personas que te llenan de buena energía.

Números de suerte: 1, 51, 24.

Horóscopo de Acuario

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Ya es hora de que te comprometas contigo mismo a llevar una dieta o algo para que tu salud mejore, podrías incluir también el ejercicio. Esa noticia podría poner muy feliz a tu familia y a tu pareja porque quieren lo mejor para ti.

Números de suerte: 45, 11, 9.