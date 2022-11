El horóscopo de Walter Mercado para hoy, miércoles 2 de noviembre

escuchar

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este miércoles 2 de noviembre.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Este miércoles proponte florecer en todos los aspectos y comenzar aquella rutina que tanto pospusiste. No importa que no sea lunes, siempre es un buen día para empezar. Las afirmaciones positivas te ayudarán a reforzar la confianza en ti.

Números de suerte: 10, 23, 4.

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

No esperes nada de nadie. La gente no suele actuar como a ti te gustaría o como tú imaginas, por lo que las expectativas te lastiman. Por otro lado, concéntrate en demostrarle al mundo tus talentos y lo que mejor sabes hacer.

Números de suerte: 14, 30, 5.

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Hay situaciones que no están en tus manos y no por ello te vas a deprimir. Trata de relajarte porque este miércoles estarás a prueba en ese sentido. No dejes nada para después porque las responsabilidades podrían acumularse.

Números de suerte: 9, 17, 30.

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Tu economía se verá bastante beneficiada a partir del día de hoy. Saldrás de aquellos problemas o deudas que te tenían estancado y finalmente podrás darte algunos gustos. Solo cuida no gastar demás el dinero que te costó conseguir.

Números de Suerte: 7, 3, 8.

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Si en un pasado te decepcionaron o te rompieron el corazón, no significa que lo harán otra vez. Atrévete a volver a confiar, no te limites por el futuro o por pensar en qué pasará. Aléjate de los seres conflictivos y complicados.

Números de Suerte: 16, 34, 14.

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Hoy comenzarás a sentirte más fuerte y poderoso, algo que elevará tu autoestima. Es un buen proceso para ti porque el bienestar te hará entrar en un periodo de crecimiento artístico, espiritual y emocional.

Números de Suerte: 12, 6, 5.

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

En el amor debe predominar la claridad, la comunicación y cualquier conexión que los una mutuamente. Si no te sientes satisfecho es mejor que dejes de lado a esa persona. Haz lo que siempre quisiste: experimentar.

Números de Suerte: 5, 34, 19.

ESCORPIÓN

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Este miércoles querrás ser el salvador de muchas personas y resolverles la vida, pero antes de eso ocúpate de tus propios asuntos. Es bueno ayudar, pero no entregarte al 100% ni ponerte a la disposición de ellos.

Números de Suerte: 22, 11, 8.

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Hay personas que te ordenarán cosas o querrán manipularte, pero tu carácter no lo permitirá. Buscarás tu libertad y esa decisión te llevará al éxito en todo lo que hagas o comiences en este día. Siempre prioriza tus necesidades.

Números de Suerte: 17, 9, 33.

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Tu tenacidad te traerá grandes beneficios, uno de ellos es el que tanto esperaste. Eso es solo una muestra de que el esfuerzo vale la pena y que sí da frutos. Entrarás en un periodo de mayor poder y carisma desde la percepción de los demás.

Números de Suerte: 19, 26, 4.

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Los astros te dicen que controles tu temperamento porque podrías tomar decisiones apresuradas. Estarás dispuesto a tomar todos los riesgos, pero antes hay que analizar las ventajas o desventajas. Tómate tu tiempo.

Números de Suerte: 21, 11, 3.

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Tu suerte estará unida a viajes o trámites en el extranjero este miércoles. Algunos de tus familiares lejanos reconocerán un talento que tienes y lo presumirán al mundo. Comenzarás a sentirte querido y valorado por los de tu alrededor.

Números de Suerte: 6, 33, 2.

