El horóscopo de Walter Mercado para hoy, miércoles 26 de octubre

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este miércoles 26 de octubre.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Es momento de que hagas las paces con todo lo que te hacía sentir mal, ya sea recuerdos, personas o situaciones. Tendrás que comenzar a priorizar la compañía de la gente que te eleva espiritualmente. Lo difícil ya pasó.

Números de suerte: 13, 46, 18.

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Es hora de sacarle partido a todo lo bueno que tienes en el sentido en que te haga feliz. Lo más importante es que nadie te impida hacer lo que quieres ni disfrutar de lo que ya hiciste. Es tu momento de innovar.

Números de suerte: 32, 16, 8.

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

No tengas miedo de expresarles a tus seres cercanos lo que sientes. Siempre es bueno que sepan si algo no te gusta, pero también que les tienes un gran aprecio. No dudes en cuanto a las decisiones que tomes en tu trabajo.

Números de suerte: 26, 17, 10.

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Tu economía ya vuelve a la normalidad poco a poco, ahora solo tienes que organizar tus ideas y plantearte un nuevo método de administración. Reafírmate en tus futuros proyectos, no dejes ir nada de lo que te gusta.

Números de suerte: 47, 5, 12.

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Serás una persona más fuerte porque te percatarás de una situación que pasaba frente a ti y antes no sabías. Ya no permitirás que nadie te vea la cara y comenzarás a ser más seguro de ti mismo.

Números de suerte: 30, 12, 48.

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Es un buen momento para darle paso al amor y permitir que entren a tu vida las personas que te demuestren su aprecio. Buscarás la paz y la encontrarás, porque ahora ya sabes bien lo que quieres en tu vida.

Números de suerte: 13, 44, 26.

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Todo aquel que te hizo daño hoy comenzará a sufrir el karma. Ya no habrá paso para las injusticias en tu alrededor. Además, el tema económico se encuentra muy bien para ti y no sufrirás.

Números de suerte: 6, 33, 28.

ESCORPIÓN

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Deja atrás tu pasado y date la oportunidad de vivir el presente. La gente que decidió alejarse de ti ya no merece más de tus súplicas. Hoy despertarás de esa irrealidad y comenzarás a dominar el futuro que deseas.

Números de suerte: 9, 32, 48.

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Este miércoles para ti será muy significativo porque te independizarás de todo aquello que te ata emocionalmente. Así que tus talentos, tu creatividad y tu mente se elevarán para construir cosas inimaginables.

Números de suerte: 5, 10, 2.

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Si quieres que las bendiciones lleguen a ti, tienes que aprender a ser más positivo. Deja que tu mente fluya y con ello la negatividad se aleje. Por otro lado, no te sacrifiques en ningún aspecto por nada ni por nadie, aún sea un familiar.

Números de suerte: 33, 2, 16.

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Tendrás la oportunidad de escoger a tu pareja próximamente. El amor tocará tu puerta y solo tú decides si la abres o no. Eso sí, los astros te recomiendan que seas sincero con todas las personas para no lastimar a nadie.

Números de suerte: 51, 13, 29.

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Lo único que necesitas por ahora es tener paz y tranquilidad, por lo que es prioridad que te alejes de todo lo que no te hace bien y te desestabiliza. No temas de lo que pueda suceder, sabrás afrontar cada situación.

Números de suerte: 18, 2, 51.

