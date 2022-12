El horóscopo de Walter Mercado para hoy, miércoles 28 de diciembre

escuchar

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este miércoles 28 de diciembre.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

El amor estará rondándote en los próximos días. Presta atención, pero sobre todo disfruta del buen momento que vivirás en el plano romántico. Los astros te darán la fortaleza necesaria para que continúes en tu camino a lo que sueñas y tanto deseas.

Números de suerte: 6, 23, 18.

Horóscopo de Aries

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Es posible que alguien mucho más joven que tú muestre interés en iniciar un romance contigo. Toma tus precauciones y trata de no engañarte con falsas expectativas. Por otro lado, no gastes tiempo en tratar de impresionar a los demás al hacer creer que lo sabes todo.

Números de suerte: 30, 24, 4.

Horóscopo de Tauro

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Deja de lamentarte por lo que hiciste en el pasado. Mejor concéntrate en cómo puedes remediar esos errores que no te dejan estar tranquilo. Habrá algunos cambios en lo relacionado con el amor y estos te obligarán a analizar tus acciones.

Números de suerte: 24, 17, 1.

Horóscopo de Géminis

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

No te rodees de personas que solo muestran su lado negativo. Lo más saludable para ti será estar al lado de gente que te aporte cosas buenas. Respecto a tu trabajo, una situación podría ponerse tensa. Lo debes hacer es tener paciencia y ser tolerante.

Números de suerte: 51, 28, 9.

Horóscopo de Cáncer

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

No tengas miedo de sentir o expresarte, Leo. Lo que te hace único como persona es todo lo que existe en tu interior. Aprovecha esta última semana del año para reafirmar qué es lo que quieres para tu futuro y comienza a trabajar en ello. Concéntrate en lo que te traiga paz y felicidad.

Números de suerte: 15, 39, 5.

Horóscopo de Leo

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Los astros te dicen que este miércoles no dudes de ti mismo. Tus inseguridades y complejos no te permiten avanzar. Por el contrario, te mantienen atado a un lugar donde no eres feliz. Concéntrate en todo lo que te ayude a progresar y a crecer en todos los aspectos de tu vida.

Números de suerte: 37, 20, 16.

Horóscopo de Virgo

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Estás en un momento de tu vida un poco inestable. La recomendación es que tomes precauciones para evitar peligros. Presta especial atención a los engaños y traiciones que podrían estar más cerca de lo que quieres.

Números de suerte: 8, 12, 37.

Horóscopo de Libra

ESCORPIÓN

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Tus amigos y familiares se acercarán a ti para que los aconsejes sobre problemas que los atormentan. Solo ten cuidado con lo que dices, ya que tu palabra será muy importante para ellos. No minimices sus sentimientos y bríndales un hombro en el cual pueden llorar.

Números de suerte: 24, 37, 11.

Horóscopo de Escorpio

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Prepárate para iniciar el 2023 de la mejor manera. Para eso, debes decir adiós a las personas que solo te contagian sus tristezas. Busca la compañía de gente que te ayude a crecer y te impulse a superarte día a día.

Números de suerte: 10, 5, 28.

Horóscopo de Sagitario

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Si tienes pareja, es momento de cumplir con tu palabra y realizar todas las promesas que hiciste en su momento. Aprovecha este día para corregir tus errores, aprender de ellos y ahora actuar de diferente manera.

Números de suerte: 48, 32, 19.

Horóscopo de Capricornio

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

La inspiración llegará a tu vida de múltiples maneras antes de iniciar el año nuevo. Es el momento perfecto para apreciar hasta lo más simple que se te otorga. Por otro lado, comenzarás a ver la música como un vínculo para poder pasar un momento único con tu pareja.

Números de suerte: 38, 14, 2.

Horóscopo de Acuario

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Deja de quejarte de los miembros de tu familia y disponte a pasar buenos momentos con ellos. En lugar de buscar lo negativo, concéntrate en fortalecer los lazos con los seres más cercanos a ti. No estés a la defensiva y trata de comunicarte con la gente de manera eficaz.

Números de suerte: 11, 43, 50.

Horóscopo de Piscis

LA NACION