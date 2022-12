El horóscopo de Walter Mercado para hoy, viernes 16 de diciembre

escuchar

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este viernes 16 de diciembre.

ARIES

(20 de marzo-18 de abril)

Atrévete a realizar eso a lo que tienes miedo y a expandir tu visión de las cosas. Llegó el momento de que ejecutes tus sueños y ambiciones. Los astros prevén para ti algunos viajes, en los que conocerás a nuevas personas.

Números de suerte: 12, 15, 22.

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Se quedarán a tu lado solo las personas que realmente te valoren. En los últimos meses, te rodeaste de gente que quiere aprovecharse de ti, pero eso debe terminar. Tu vida por fin tendrá la tranquilidad que necesitas.

Números de suerte: 19, 14, 27.

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Algunas de tus amistades estarán más cerca de ti que nunca. Su objetivo es abrirte los ojos respecto a una situación de la que tú todavía no puedes escapar. También se aproximan algunos cambios en el ámbito familiar.

Números de suerte: 6, 14, 2.

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Los astros te dicen que siempre seas honesto contigo mismo. Nunca permitas que cambien tus ideales, mucho menos si es por cumplir con las expectativas de otros. Llegó la hora de que te enfoques en tus proyectos a futuro.

Números de suerte: 51, 20, 16.

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Tu desarrollo espiritual será una de tus mayores prioridades de ahora en adelante. El crecimiento que tengas como persona dependerá de eso. Por otro lado, se prevé que conozcas a una persona que te alegrará el fin de semana.

Números de suerte: 20, 11, 35.

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Se aproximan algunos eventos que no tenías previstos, pero que terminarán en un éxito rotundo. La energía planetaria te sonreirá con el cumplimiento de algunas de tus metas. Tu creatividad se exaltará de sobre manera.

Números de suerte: 33, 2, 17.

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

La recomendación para hoy es que te dejes guiar por tu intuición. Muy pocas veces te equivocas con lo que sientes. Por otro lado, destaparás tu lado más guerrero y dirás lo que piensas. Ya no permitirás que la gente pase por encima de ti.

Números de suerte: 8, 10, 3.

ESCORPIÓN

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Las buenas noticias no dejarán de llegar para ti, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Estarás mejor que nunca con tu familia. También recibirás nuevas oportunidades de trabajo. Deja que todo fluya.

Números de suerte: 39, 23, 18.

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Este fin de semana no habrá nada que pueda detenerte. Estás decidido a conseguir eso que tanto quieres y los planetas te dicen que lo lograrás. Respecto al amor, te establecerás con una persona que tiene diferente edad que tú.

Números de suerte: 2, 39, 10.

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Entrarás en una fase de introspección en la que te darás cuenta de todo lo que hiciste mal. Podrás controlar los impulsos que sueles tener cuando algo te lastima. Además, tu vida tomará otro rumbo porque ahora ya sabes lo que quieres.

Números de suerte: 15, 36, 16.

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Si no tienes pareja, conocerás a una persona con la que podrás ser tú mismo. Le ayudarás a crecer espiritualmente y ella te ayudará a ti. Por otro lado, te llegará un dinero extra que no tenías en tus planes. No lo derroches, guárdalo para el futuro.

Números de suerte: 7, 44, 29.

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Tendrás algunos días un tanto dolorosos en materia emocional. Las personas falsas se alejarán de tu vida. En un inicio no sabrás la razón pero, después sabrás que fue lo mejor para ti. Entrarás en una etapa en la que te respetarás y amarás como nunca antes.

Números de suerte: 41. 13, 5.

