El horóscopo de Walter Mercado para hoy, viernes 23 de diciembre

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este viernes 23 de diciembre.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Presta atención a tus sueños. Este fin de semana será un momento de grandes revelaciones debido a la energía de la Luna nueva. Tu intuición no falla, por eso estarás más perceptible e incluso más espiritual. Te sentirás muy sensual en estos días.

Números de suerte: 13, 43, 50.

Horóscopo de Aries

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Si estás en la búsqueda de un empleo, es posible que recibas ofertas en el giro relacionado con la comunicación. Podría ser prensa, radio o televisión. No te presiones en las cuestiones económicas porque el dinero no te faltará en estos días. Aprovecha que se acerca el final de año para pedir ese aumento salarial que tanto has buscado.

Números de suerte: 2, 13, 1.

Horóscopo de Tauro

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

La Luna nueva traerá nuevos comienzos para ti. Además, podrás comunicarte de manera efectiva con las personas que te rodean. Aprovecha ese momento para fortalecer tus relaciones laborales. No pierdas tiempo y acércate a esa persona que te gusta.

Números de suerte: 20, 9, 28.

Horóscopo de Géminis

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Estarás particularmente encantador en estos últimos días de 2022. Eso te llevará a impresionar a otras personas con tus ideas innovadoras y únicas. Todo lo que tenga que ver con las nuevas tecnologías atraerá tu atención. Enfócate en ello. Tendrás una habilidad particular para poder comunicarte que te ayudará para concretar eso que tanto deseas.

Números de suerte: 8, 11, 19.

Horóscopo de Cáncer

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Sigue trabajando en convencer a esa persona que podría ayudarte a alcanzar tus sueños. Las cosas se acomodarían en tu búsqueda de trabajo, pero no dejes en segundo plano los temas de salud y cuídate. Realiza por fin esos exámenes que aplazaste por miedo.

Números de suerte: 17, 4, 30.

Horóscopo de Leo

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Ten paciencia y verás que esa persona que tanto roba tus pensamientos pronto se acercará a ti. Recuerda que los imposibles no existen. Escribe en un papel cuáles son tus sentimientos y eso te ayudará a poder comunicarte mejor.

Números de suerte: 24, 30, 47.

Horóscopo de Virgo

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

La creatividad estará más presente que nunca en tu vida. Además, gracias a tu voz de convencimiento, todos los que estén a tu alrededor creerán en lo que digas. Si tienes pareja, pasarás por una de las mejores etapas de su relación y no querrán separarse para nada.

Números de suerte: 29, 6, 21.

Horóscopo de Libra

ESCORPIÓN

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Llegó el momento de analizar cuidadosamente quiénes son los amigos que te rodean. Ten cuidado, porque no todos son de fiar. Tu bandera siempre deberá ser la verdad. Comienza a depurar de tu vida todo lo que no te conviene. Llegó el momento de actuar y no esperar a que los comentarios mal intencionados aumenten.

Números de suerte: 5, 22, 18.

Imágenes horóscopo para notas

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Tomarás el mando en tu casa. Una mujer te brindará un consejo que tal vez necesites sobre un asunto personal. Es momento de realizar una introspección, esto siempre te ayudará para resolver los problemas que te aquejan.

Números de suerte: 32, 10, 44.

Horóscopo de Sagitario

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

La manera tan llevadera que tienes para comunicarte con los demás traerá beneficios para ti. En el tema económico es posible que recibas más dinero en estos días. No descuides tu empleo y verás resultados inmediatos que te favorecerán. Pon especial atención en los giros de negocios o ventas.

Números de suerte: 49, 4, 10.

Horóscopo de Capricornio

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

No olvides que tienes un gran potencial para salir adelante de cualquier problema. Trabaja en ello y pronto lo lograrás. Es posible que alguien confíe en ti y te revele algunos secretos. Ten cuidado porque podrían afectar a otras personas que te rodean de manera indirecta.

Números de suerte: 25, 3, 16.

Horóscopo de Acuario

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Los viajes estarán muy presentes en tu vida en estos últimos días del 2022. Una nueva aventura donde conozcas otras culturas y personas es justo lo que necesitas. Tal vez es el momento de pensar en unirte a algún club o grupo que comparta tus mismos intereses.

Números de suerte: 36, 25, 2.

Horóscopo de Piscis

