El horóscopo de Walter Mercado para hoy, viernes 23 de septiembre

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las predicciones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este viernes 23 de septiembre.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

No critiques a las personas que te rodean. Concéntrate en lo tuyo y deja de mirar a los lados porque eso te llena de negatividad. No esperes que las cosas sean perfectas, solo déjate llevar.

Números de suerte: 9, 16, 22.

Horóscopo de Aries

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Chocarás en ideales con algunas personas, pero eso no debe ser motivo de conflicto. Las ideas de todos son válidas. Lo que pienses y sientas se conectará con el universo para darte lo que deseas, tú eliges si es bueno o malo.

Números de suerte: 3, 45, 6.

Horóscopo de Tauro

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Préstale más atención a tu familia, porque en ocasiones tiendes a dejar de lado lo más importante. Por otro lado, llegó el momento de sanarte: escucha tu voz interior y reflexiona sobre los asuntos que te quitan el sueño.

Números de suerte: 17, 1, 20.

Horóscopo de Géminis

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

La comunicación con tus seres queridos se verá mejorada. Por eso es importante que en las discusiones que protagonices utilices el sentido de la expresión de una manera más acertada para que todos puedan entenderte.

Números de suerte: 11, 9, 30.

Horóscopo de Cáncer

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Comenzará a tomar forma aquel proyecto que ya tenías en mente. Al inicio será una inversión grande, pero las ganancias a futuro son generosas. Tendrás tu atención fija en aspectos que realmente valoras.

Números de suerte: 29, 14, 3.

Horóscopo de Leo

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Tu mente estará bastante activa, a causa de que Mercurio se encuentra en tu primera casa. Eso te ayudará a tener más motivación para cumplir con tus objetivos. Los astros te dicen que todo se te dará.

Números de suerte: 30, 26, 15.

Horóscopo de Virgo

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Todo lo relacionado con lo espiritual tendrá más fuerza en ti este fin de semana: serás más sensible a lo que normalmente no le prestas atención. No tengas miedo de dar tu punto de vista, lo peor es quedarse callado.

Números de suerte: 45, 7, 32.

Horóscopo de Libra

ESCORPIÓN

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Te rodearás de personas que te inyectan la energía que tanto necesitas. Su creatividad te impulsará a llevar a cabo tus proyectos. Tus expectativas de la vida que quieres son altas y tienes todo para lograrlo.

Números de suerte: 17, 5, 10.

Horóscopo de Escorpio

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Pide ese aumento de sueldo que ya pensabas. Los planetas están alineados para que todo salga bien: te lo darán. Mercurio te ayudará a que tu profesión se vea beneficiada. Solo reflexiona si realmente estás en el lugar que quieres.

Números de suerte: 12, 6, 23.

Horóscopo de Sagitario

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Este fin de semana gustarás de estar en conversaciones un poco más profundas. Todo lo relacionado con lo intelectual te llamará la atención. Es momento de expandir tu mundo y tus maneras de pensar.

Números de suerte: 38, 6, 2.

Horóscopo de Capricornio

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

La transformación y el cambio en tu vida serán inminentes. No les tengas miedo, recuerda que todo es para mejor. Las respuestas que buscas están dentro de ti, solo tienes que tenerte paciencia.

Números de suerte: 21, 7, 16.

Horóscopo de Acuario

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Serás muy directa con las personas que te rodean eso no está mal, solo cuida no lastimar a nadie con tu sinceridad. Estos días de descanso estarán llenos de unión y la compañía de tus amistades.

Números de suerte: 5, 36, 1.