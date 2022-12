El horóscopo de Walter Mercado para hoy, viernes 30 de diciembre

escuchar

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este viernes 30 de diciembre.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Los problemas que tienes con algunos miembros de tu familia por fin terminarán. Te encontrarás particularmente menos demandante, lo que ayudará en tus relaciones personales. Sabrás cómo comunicarte con los demás. Mostrarás interés por todo lo que tenga que ver con la escritura, en el aspecto creativo.

Números de suerte: 8, 20, 15.

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Tal vez el final de este año te mantenga más pensativo de lo normal. Estarás más filosófico y reflexivo que nunca. También gustarás de conocer nuevas culturas y otros países que sean muy diferentes a lo que estás acostumbrado. En ese sentido, es posible que quieras viajar en un futuro cercano.

Números de suerte: 33, 7, 16.

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Concéntrate en ocupar tu energía en algún proyecto creativo. Este viernes necesitas una actividad que te permita distraerte. De lo contrario, podrías enfocarte en problemas sin sentido y enredarte en situaciones complicadas. Recuerda que no importa la cantidad, sino la calidad. Tienes amigos verdaderamente leales, así que cuídalos.

Números de suerte: 10, 4, 49.

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Enfócate en tu salud el día de hoy. A veces el cuerpo es el reflejo de tu estado emocional, así que no guardes nada para ti. Expresa tus sentimientos, pero hazlo de manera cordial. No te olvides de ser positivo, es la clave para disfrutar la vida.

Números de suerte: 7, 13, 9.

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

No te gustan las imposiciones y no tendrás ningún problema en decírselo a la gente que te rodea. Algunas personas tratarán de obligarte a aceptar actitudes o costumbres con las que simplemente no estarás de acuerdo. Si estás por salir de viaje revisa tus planes con anticipación para evitar cualquier contratiempo que termine en accidente.

Números de suerte: 29, 41, 5.

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Hoy puede ser el día en el que caigas en las redes del amor. Tienes dudas y te niegas a iniciar una relación, pero es posible que la persona correcta llegue a tu vida y no tengas más opción. Encuentra el equilibrio. Recuerda que no es malo compartir tu tiempo con alguien más que te brinda mayor estabilidad.

Números de suerte: 1, 27, 4.

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Tus relaciones pasadas afectaron demasiado en la manera que ves el amor. No pienses en el qué dirán y ten presente que no tiene nada de malo demostrar afecto hacia tu pareja. Estás a nada de lograr eso que tanto has buscado, pero sobre todo, por lo que tanto has trabajado.

Números de suerte: 16, 5, 23.

ESCORPIÓN

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Aprovecha estos últimos días del año para realizar actividades que te brinden distracción. Comenzar con nuevos pasatiempos o aventuras te ayudará a cambiar tu perspectiva en la que ves la vida. Por otro lado, es posible que te relaciones con personas de otra nacionalidad.

Números de suerte: 18, 5, 20.

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Si tienes pareja, los astros te dicen que evites dejarte llevar por los celos. No permitas que tus inseguridades controlen tu vida ni el rumbo de tu relación. Haz una introspección y busca la seguridad que hay dentro de ti. Nadie más te ayudará tener más confianza en ti mismo y en los que te rodean. Solo tú eres responsable de eso.

Números de suerte: 27, 30, 25.

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Los negocios irán muy bien para ti en este cierre de año. Además, te sentirás con ganas de socializar y divertirte con tu grupo más cercano de amigos. En esta etapa amigable por la que vives, también te despertarán ganas por conocer a gente nueva.

Números de suerte: 21, 35, 50.

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Aprovecha este tiempo para divertirte, pasarla bien y gozar de todo lo que la vida te ofrece. Está bien que dejes de pensar en tus responsabilidades, aunque sea por un día. Sin embargo, ten cuidado con la comida. Puedes despejarte, pero el comer excesivamente te traerá algunos problemas físicos.

Números de suerte: 8, 10, 42.

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Tus ganas por hacer muchas cosas a la vez te pueden llevar al fracaso. Lo mejor será que concentres tu energía y tiempo en un solo proyecto. Estás muy acelerado, Piscis, así que busca maneras de relajarte para poder encontrar la calma. No olvides la importancia de rodearte de gente positiva.

Números de suerte: 37, 45, 33.

LA NACION