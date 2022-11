El horóscopo de Walter Mercado para hoy, viernes 4 de noviembre

escuchar

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este viernes 4 de noviembre.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Tu pareja exigirá mayor atención porque siente que no estás con él o ella el tiempo suficiente. Podrías comenzar a planear una estrategia para mantener un balance en todos los aspectos de tu vida y que así reine la paz.

Números de suerte: 18, 23, 19.

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Una persona mayor que tú te ayudará a organizar tus ideas y te aconsejará para saber bien a dónde quieres llegar. Tu situación económica te frustrará un poco el fin de semana, pero eso no será impedimento para pasarla bien.

Números de suerte: 11, 15, 32.

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Una persona muy allegada dejará de depender de ti en los próximos días, solo es cuestión de que la orientes a independizarse. No caigas en manipulaciones de ningún tipo porque es momento de que siga su camino.

Números de suerte: 46, 3, 14.

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Los astros te dicen que dejes atrás aquellos traumas por los accidentes que te ocurrieron en el pasado respecto a tu profesión. Tu vida ya no es así y se vislumbra un escenario muy positivo para ti. Lograrás mucho.

Números de suerte: 3, 20, 18.

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Hoy podrías cambiar un poco tu manera de pensar y buscarle el lado positivo a todo. Encontrarás en tu interior la respuesta a esas problemáticas que creías que no tenían solución. Con tu pensamiento atraerás todo lo bueno.

Números de suerte: 13, 41, 5.

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Aléjate de todo lo que te paraliza o te da miedo y prográmate para ser un triunfador. Lograrás lo que te propongas siempre que quieras hacerlo. Recuerda que el enemigo más grande de una persona, es sí mismo.

Números de suerte: 16, 20, 8.

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Se exaltará la energía de los planetas en tu signo y eso ayudará a que se cumplan todos tus deseos en los próximos días. Por otro lado, en el aspecto más familiar, permíteles a los demás que tengan su propia vida y no siempre estén pegados a ti.

Números de suerte: 48, 6, 21.

ESCORPIÓN

(23 de octubre - 20 de noviembre)

La energía positiva no faltará en tu vida y, por lo tanto, los éxitos tampoco se detendrán. Todos tus planes entrarán en acción y te organizarás tan bien que al Universo no le quedará de otra que darte eso que pides.

Números de suerte: 21, 46, 39.

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

No creas tanto en los demás porque a veces hay personas con intenciones no tan buenas. Todo lo que quieras en tu entorno, comunícalo: la gente no adivina tus deseos. Hoy es momento de iniciar cambios en el ámbito personal.

Números de suerte: 29, 16, 37.

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

No le niegues tu apoyo a una persona que se acercará a ti este viernes para pedírtelo. El fin de semana permítete descansar y recargar energías para los días pesados que se aproximan. No te exijas de más.

Números de suerte: 1, 45, 32.

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Todas las ideas de negocio que emprendas este fin de semana rendirán frutos, así que aprovecha el buen augurio que te envían los astros. La satisfacción que sientes al ver cumplidas tus metas, no te la quitará nadie.

Números de suerte: 16, 5, 10.

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

El amor estará mejor que nunca, aun cuando no tengas pareja. Se te multiplicará todo el amor que le diste a una persona del pasado y que no valoró. También se enfatizará tu necesidad de crecer espiritualmente.

Números de suerte: 10, 8, 50.

